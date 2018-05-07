Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Шириков: «Маршал Конев подвез нас с сослуживцем в составе своей колонны»

«Война всем жизнь поломала, и мне в том числе», — первое воспоминание о событиях 40-х годов Геннадия Ширикова. Когда началась война, юному Геннадию было всего 15 лет, а уже в 17 лет он оказался на фронте. Своими воспоминаниями ветеран поделился с журналистами «Вологда.РФ».

В 1942 году после окончания 7-летки, ушел на промкомбинат работать столяром. Но в тылу пробыл недолго: в декабре 43-го Геннадия Ширикова призвали в ряды Красной армии. Тогда ему едва исполнилось 17 лет. Так молодой парень с большими планами на жизнь оказался в 4-й строевой роте.

«Готовили нас очень хорошо, мы изучили все пособия, все уставы, которые требуются для пребывания на фронте. Далее прошли курс одиночного бойца, действия бойца в составе отделения и взвода, а также действие взвода в составе роты — то есть мы все прошли и были готовы к отправке на фронт», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Шириков.

А дальше — на фронт. В июле 44-го Геннадия встретил разрушенный Псков . Утром молодые солдаты получили оружие и боеприпасы, а уже вечером отправились на передовую. Геннадий Шириков был зачислен в числе добровольцев в автоматную роту, которая должна была охранять штаб полка в составе 3-го Прибалтийского фронта.

«Особенностью боевых действий в составе 3-го Прибалтийского фронта было то, что сплошной линии фронта не было, там была лесисто-болотистая местность. Поэтому немцы сплошную линию фронта не вели, они отступали и организовывали определенные узлы сопротивления. И нам приходилось проводить разведывательные действия, чтобы узнать, где находится противник. Каждый день и через день группа в составе 6-8 человек ходила в разведку, и каждый раз был я», — вспоминает Геннадий Шириков.

Лицом к лицу с врагом молодые солдаты встретились уже на третий день пребывания на фронте. О том, как это произошло, французы сказали бы «шерше ля фам». Молодая девушка, жившая в хуторе, где расположился штаб полка, заглядывала к солдатам днем, а ночью передавала наводку врагу. Вскоре при поддержке трех танков немцы начали наступление.

«Я услышал работу пулемета в метрах 20 от меня за кустами и понял, что это немецкий пулемет. Им удалось убить одну лошадь и ранить ездового. А дальше в лесу располагалось все наше хозяйство и сам штаб полка. Они могли нанести серьезный урон. Я тогда бросил гранату, и пулемет замолчал, а дальше пошли в наступление», — рассказал ветеран.

Солдаты 3-го Прибалтийского фронта свою задачу выполнили. Освободили город Изборск, Печоры , и 12 тысяч военнопленных из фашистского лагеря в печорском монастыре. Дальше курс шел на Европу, но уже в составе 1-го Украинского фронта.

Более 3000 танков, 2000 самолетов, 16 тысяч орудий, 8 общевойсковых армий — теперь всего лишь цифры. Но их отчетливо запечатлел в своей памяти Геннадий Васильевич. Тогда в битвах на Висле это было спасительное преимущество над врагом. Дальше наших солдат ждала еще не одна река и переправа, пока шли на Берлин. На этом тяжелом пути к Победе были у Геннадия Ширикова и удивительные встречи.

«Мы с офицером понесли пакет — очередной приказ, и нас догоняет колонна из 16 легковых машин. В головной открытой машине без сопровождения едет командующий фронтом Конев. Мы подошли к Коневу, поприветствовали его, он тоже спросил, кто мы и куда идем. Затем, по его распоряжению, нас посадили на машину и мы поехали. Другие бы в такой колонне и не обратили внимание на солдата с офицером, а он остановился и подвез», — вспоминает Геннадий Шириков.

Но на войне Геннадий узнал и другую сторону человеческой души — фашистскую безжалостность. «К окопам и бомбежкам привыкаешь быстро», — вспоминает ветеран. Но страшно было от человеческой жестокости, которая царствовала на фашистской земле. Молодой солдат видел ее во взгляде узников Освенцима

«Мы приехали освобождать Освенцим. Там по 1000 и больше человек в день уничтожали, а тех, кто умирал или не могли двигаться, тех на кострах сжигали, вот такая чудовищная фабрика смерти была. Тех людей, которые вышли, направили в глубь Германии . Там были тысячи людей различных национальностей, вся Европа была собрана», — говорит ветеран.

2 мая 1945-го Европа «вздохнула» свободно. Берлин пал. Русские солдаты узнали это сразу же по радиосвязи. Уже через несколько дней вся германская армия, а это 1 млн 600 тысяч человек, сдалась в плен.

«Вся немецкая группировка была разбита. Кого мы победили? Мы победили одно из самых сильных государств капиталистического мира — фашисткую Германию. 5 мая прошло совещание, офицеры связи вернулись и сказали: «Ребята собирайтесь домой». Мы говорим: «Долго нам еще наверно до дома…», — улыбается ветеран.

Интуиция не подвела — дома Геннадий Шириков оказался лишь спустя несколько лет. Судьба завела его в воздушно-десантные войска. На груди среди других медалей красуется и этот значок — за 80 выполненных прыжков с парашютом над Витебском . После демобилизации Геннадий Шириков вернулся в свою родную школу, начал преподавать физкультуру.

Там же выучил программу за 8 класс, встретил и будущую жену — свою бывшую одноклассницу. Высшее образование некогда смышленый школьник получил лишь в 34 года. Создал семью, стал партийным деятелем, воспитал детей и внуков. А свои воспоминания изложил в нескольких книгах памяти.

«Я считал своим долгом, раз мы воевали, раз я знаю, что такое фронт, знаю, в каких условиях солдаты воевали, как это нелегко досталось. Поэтому все охарактеризовал в этих книгах и объективно написал», — рассказывает Геннадий Шириков.