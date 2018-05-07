Более 600 растений высадили в Пушкинском районе ко Дню Победы

Более 600 растений высадили около мемориала погибшим воинам в городском поселении Ашукино Пушкинского района в ходе митинга в преддверии 73-й годовщины Победы, сообщила Пушкинскому информагентству начальник управления благоустройства и зеленого хозяйства МКУ «ЦББУ Ашукино» Екатерина Потемкина.

Высадка деревьев и кустарников стала частью областной акции «Лес Победы», основные мероприятия которой пройдут в Подмосковье 12 мая.

«Первые мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись 7 мая в городском поселении Ашукино. Возле памятника погибшим воинам состоялся торжественный митинг, который продолжился благоустройством территории вокруг монумента. В сквере были высажены три рябины и 400 кустов кизильника. Клумбы украсили 200 виол», — сказала Потемкина.

Она добавила, что в акции приняли участие школьники, сотрудники администрации, работники центрального Дома культуры и муниципального казенного учреждения «ЦББУ».

По данным агентства, на фронт из Ашукина ушли более тысячи человек. Имена 200 погибших воинов высечены на постаменте памятника. Сегодня в 15 населенных пунктах городского поселения Ашукино проживает шесть участников Великой Отечественной войны.