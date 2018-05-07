Террорист-дальнобойщик: «Я против, когда мирных людей убивают» 

В Сухиничскую ИК-5 из Дагестана этапирован Хизри Магомедов, признанный у себя на родине виновным в подготовке теракта. В террористическую группу входили и два его брата. Оба оказали сопротивление при задержании и были убиты в перестрелке с силовиками. При обыске в их квартире обнаружены автоматы, пистолеты, ручной противотанковый гранатомет, боеприпасы и комплектующие для взрывных устройств. Несмотря на то, что в ИК-5 Хизри Магомедов недавно, он уже успел дать интервью телерадиокомпании «Ника ТВ». Судя по этому интервью, о том, чем занимаются его братья, Магомедов згал, но сам к подготовке терактов причастен не был и зарабатывал на жизнь грузовыми перевозками. https://www.youtube.com/watch?v=TUqTB6YTIcE&feature=youtu.be «Я вынужден был молчать. Приходили вооруженные люди к брату и об этом я молчал. Что оставляли, что просили…. Мне брат ничего не давал знать, отталкивал от всего этого… Но ему уже деваться было некуда. Он вынужден был выполнять все это. Не знаю, как ему приходилось это делать. Про эту тему он вообще не разговаривал… У нас принято — старший младшему закон, что он скажет, то и все», — сказал он. Терроризм Хизри Магомедов в интервью решительно осудил: «Конечно, я против, когда мирных людей убивают или притесняют. Как можно не против быть этого? Я по другому не мыслю. А кто это делает, их надо как-то остановить или что-то делать. Мирные жители, дети или старики там при чем?». В Дагестане Хизри Магомедова остались родители, жена и двое детей. Как сообщается, увидеть их снова он сможет не ранее, чем через четыре с лишним года.