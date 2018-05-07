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В Волжском жителям многоэтажки вернули 100 000 руб, переплаченные за тепло
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В Волжском жителям многоэтажки вернули 100 000 руб, переплаченные за тепло 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волжском специалисты провели проверку по дому №35а на улице Оломоуцкой.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, собственники пожаловались на высокие платежи за отопление, выставленные им ТСЖ. В ходе проверки нарушения подтвердились. Плата за отопление с октября 2015 по февраль 2017 года рассчитывалась неправильно. При начислении не учитывалась площадь нежилых помещений. После получения предписания от Госжилнадзора ТСЖ сделало корректировку. Общая сумма перерасчета составила 106 295 рублей.
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