В лавке белорусских продуктов в Москве искали зараженную свинину, а нашли санкционный сыр

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили санкционные сыры в магазине «Белорусская лавка» на северо-западе Москвы , куда пришли с проверкой мясных продуктов после обнаружения вируса АЧС в продукции Гомельского мясокомбината, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В связи с выявлением вируса африканской чумы свиней в продукции Гомельского мясокомбината с 10 апреля в России действуют временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси . Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проводит проверки магазинов, торгующих белорусскими продуктами, чтобы исключить попадание и распространение вируса на поднадзорной территории. В том числе внеплановую проверку должен был пройти магазин «Белорусская лавка» на северо-западе столицы.

«Должностными лицами управления, прибывшими для уведомления о начале проведения проверки, было выявлено нахождение в торговой витрине продукции, запрещенной к ввозу территорию РФ — сыров в ассортименте, произведенных, согласно маркировке, в странах Евросоюза . Запрещенная ко ввозу на территорию России молочная продукция была изъята и уничтожена», — говорится в сообщении.

Проверку мясной продукции с отбором проб провести не удалось, так как в магазине не оказалось руководителей или других уполномоченных представителей. Когда сотрудники Россельхознадзора вновь приехали для проведения проверки, оказалось, что магазин по фактическому адресу больше не существует.

«Юридическое лицо ликвидировало торговую точку. Оказанное противодействие контрольно-надзорным мероприятиям указывает на умышленное сокрытие данных, способных информировать о качестве и безопасности реализуемой продукции, а также о законности нахождения в обороте продукции», — подчеркивается в материале.