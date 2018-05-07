Россельхознадзор может получить полномочия для борьбы с чумой свиней

Россельхознадзор может получить дополнительные полномочия по контролю за действиями регионов в целях усиления борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О ветеринарии».

Как следует из пояснительной записки к документу, необходимость изменений обусловлена значительным ростом числа очагов заразных болезней животных (в том числе особо опасных для человека), вызванным недостаточно качественным выполнением региональными органами власти мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями животных.

Принятие законопроекта позволит осуществлять контроль за полнотой и качеством действий региональных органов власти в области ветеринарии и повысить уровень обеспечения пищевой безопасности в отношении продукции животного происхождения на территории страны.

Реализация предусмотренных инициативой полномочий будет осуществляться Россельхознадзором в пределах численности работников службы и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете управления в сфере установленных функций.