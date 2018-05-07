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Россельхознадзор может получить полномочия для борьбы с чумой свиней
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Россельхознадзор может получить полномочия для борьбы с чумой свиней 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Россельхознадзор может получить дополнительные полномочия по контролю за действиями регионов в целях усиления борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС).
Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О ветеринарии».
Как следует из пояснительной записки к документу, необходимость изменений обусловлена значительным ростом числа очагов заразных болезней животных (в том числе особо опасных для человека), вызванным недостаточно качественным выполнением региональными органами власти мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями животных.
Принятие законопроекта позволит осуществлять контроль за полнотой и качеством действий региональных органов власти в области ветеринарии и повысить уровень обеспечения пищевой безопасности в отношении продукции животного происхождения на территории страны.
Реализация предусмотренных инициативой полномочий будет осуществляться Россельхознадзором в пределах численности работников службы и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете управления в сфере установленных функций.
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