Победа с ветерком: в честь празднования 9 Мая ростовчане проведут автопробег

В честь празднования 73-летней годовщины Великой Победы во многих городах страны будут организованы автопробеги. Донская столица не станет исключением: 9 мая в 12:00 от парковки ТРК «Горизонт» начнет движение организованная автоколонна, в которой собираются принять участие сотни ростовчан.

— Эту акцию мы проводим пятый год подряд, чтобы напомнить о подвиге тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, — сообщил организатор мероприятия Вадим Устаев.

Как стало известно 161.ru, в 12:00 автоколонна двинется по проспекту Михаила Нагибина в сторону СЖМ, проедет по проспекту Космонавтов, свернет на Королёва, а затем по улице Вавилова помчит на Западный. Завершится автопробег на Кумженском мемориале, где участники возложат к мемориалу венки и цветы.

Присоединиться к акции может любой желающий, предварительной регистрации не требуется.