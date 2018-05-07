Автозакам дадут возможность использовать спецсигнал

Транспортным средствам, перевозящим лиц, заключённых под стражу, дадут возможность использовать при конвоировании спецсигнал. Проект соответствующих изменений в указ президента от 19 мая 2012 года № 635 опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В сообщении на портале отмечается, что оперативно-служебные специальные транспортные средства уголовно-исполнительной системы, в отличие от аналогичных транспортных средств полиции, осуществляющей конвоирование лиц для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве, не оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами.

«Невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа «АЗ», связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создаёт реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности», — отмечают авторы проекта изменений.