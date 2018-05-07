Ещё
Автозакам дадут возможность использовать спецсигнал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автозакам дадут возможность использовать спецсигнал 

Парламентская газета 44 минуты назад
Транспортным средствам, перевозящим лиц, заключённых под стражу, дадут возможность использовать при конвоировании спецсигнал. Проект соответствующих изменений в указ президента от 19 мая 2012 года № 635 опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В сообщении на портале отмечается, что оперативно-служебные специальные транспортные средства уголовно-исполнительной системы, в отличие от аналогичных транспортных средств полиции, осуществляющей конвоирование лиц для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве, не оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами.
«Невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа «АЗ», связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создаёт реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности», — отмечают авторы проекта изменений.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуме пройдут встречи фракций с Дмитрием Медведевым Губернаторов частично освободили от ответственности за неисполнение полномочий В Италии не исключают вероятности проведения новых парламентских выборов в июле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать250
Путин выдвинул кандидатуру премьера1136
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели394
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Путин подписал новый «майский указ»54
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение