Ещё
Спортивный сезон стартует в «Букводоме» парка «Сокольники»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортивный сезон стартует в «Букводоме» парка «Сокольники» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
С 12 мая москвичи получат возможность заниматься танцами, йогой или растяжкой на новой открытой террасе «Букводома» среди деревьев.
— В ближайшее время состоится несколько бесплатных мероприятий, — сообщили представители пресс-службы парка «Сокольники». — На 12 мая запланирован вечерний открытый урок «Йога в движении», а 17 и 19 мая пройдут занятия по стретчингу. Уроки проводят квалифицированные специалисты. Цель занятий — способствовать улучшению физического и духовного здоровья тренирующихся.
В ближайшую субботу, 12 мая, с 17 до 18 часов пройдет открытый урок, посвященный йоге в движении. Ее иное название — InspirationDance («вдохновляющий танец»). Данный вид танцев позволяет выразить свои эмоции, расслабиться, снять стресс. Организаторы сообщают, что умение танцевать для таких занятий не потребуется.
В четверг 17 мая, с 18 до 19 часов, и в субботу 19 мая, с 14 до 15 часов, состоятся занятия по стретчингу, или растяжке. Стретчинг — вид аэробики, позволяющий расслабить и растянуть все мышцы тела, тем самым повышая его гибкость.
Вход на эти занятия свободный, но понадобится регистрация. Необходимо прислать ФИО и номер телефона на адрес электронной почты bookvodom@gmail.com.
Адрес «Букводома» в парке «Сокольники»: 5-й Лучевой просек, д. 1.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
На майской встрече главы управы с населением обсудят план работ по озеленению территории района Новый многофункциональный комплекс открывается на Лухмановской Медики из ВАО поздравили ветеранов с Днем Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП63
Трамп решил судьбу Ирана97
Астролог предсказал победу Путина и пожалел63
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится136
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1113
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение