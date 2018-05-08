Спортивный сезон стартует в «Букводоме» парка «Сокольники»

С 12 мая москвичи получат возможность заниматься танцами, йогой или растяжкой на новой открытой террасе «Букводома» среди деревьев.

— В ближайшее время состоится несколько бесплатных мероприятий, — сообщили представители пресс-службы парка «Сокольники». — На 12 мая запланирован вечерний открытый урок «Йога в движении», а 17 и 19 мая пройдут занятия по стретчингу. Уроки проводят квалифицированные специалисты. Цель занятий — способствовать улучшению физического и духовного здоровья тренирующихся.

В ближайшую субботу, 12 мая, с 17 до 18 часов пройдет открытый урок, посвященный йоге в движении. Ее иное название — InspirationDance («вдохновляющий танец»). Данный вид танцев позволяет выразить свои эмоции, расслабиться, снять стресс. Организаторы сообщают, что умение танцевать для таких занятий не потребуется.

В четверг 17 мая, с 18 до 19 часов, и в субботу 19 мая, с 14 до 15 часов, состоятся занятия по стретчингу, или растяжке. Стретчинг — вид аэробики, позволяющий расслабить и растянуть все мышцы тела, тем самым повышая его гибкость.

Вход на эти занятия свободный, но понадобится регистрация. Необходимо прислать ФИО и номер телефона на адрес электронной почты bookvodom@gmail.com.

Адрес «Букводома» в парке «Сокольники»: 5-й Лучевой просек, д. 1.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО