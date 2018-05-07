В случае преобразования АО в ООО право на УСН сохраняется

ПАО, применявшее УСН, преобразовалось в ООО, которое продолжило использовать данный спецрежим.

ИФНС решила, что новое общество обязано было подать уведомление о переходе на указанную систему налогообложения (п. 2 ст. 346.13 НК РФ ). Ведь это новое юрлицо. Поскольку оно этого не сделало, то права на УСН не получила. Значит, должно было использовать ОСН. А учитывая, что декларация по НДС не была подана, инспекция заблокировала счет компании.

ООО обжаловала действия ИФНС в суде.

Три судебных инстанции отказали в удовлетворении иска, но Верховный Суд РФ встал на сторону компании.

Высшие арбитры указали, что компания права, подчеркивая, что пунктом 2 ст. 346.13 НК РФ установлена обязательность уведомления о переходе на УСН только для совершенно новых организаций.

ООО таковым не является. Дело в том, что в результате реорганизации юрлица в форме преобразования и изменения его организационно-правовой формы нового общества не образуется. Поэтому нормы указанной статьи главного налогового документа к рассматриваемому случаю не применяются.

В подтверждение данной позиции общество ссылалось на Определение ВС РФ от 31.05.2016 310-КГ16-1802, а также на новую редакцию ч. 5 ст. 58 ГК РФ. В последней сказано, что права и обязанности преобразованного таким способом общества в отношении других лиц никак не изменяются.

Таким образом, при отсутствии в гл. 26.2 НК РФ специальных правил, регулирующих использование (продление применения) УСН в случае реорганизации, общество было вправе исходить из сохранения у него в неизменном состоянии права на применение данного спецрежима, как неотъемлемого элемента своей правоспособности.

Действия же инспекции, приостановившей операции общества по счетам в банке, вопреки его волеизъявлению, о котором инспекции было известно, принудительно поменяли для ООО условия налогообложения в худшую для него сторону, и это не может быть признано правомерным.

В итоге решения нижестоящих судов были отменены, заявление компании удовлетворено, решение ИФНС о блокировке счетов общества в банке признано недействительным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 26.04.2018 № 309-КГ17-21454

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