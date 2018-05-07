Соколинцев приглашают на экскурсии и занятия на территориях Мосприроды

На наступившей неделе жители Соколиной горы смогут принять участие в нескольких экскурсиях и мастер-классах, которые организуют сотрудники ГПБУ «Мосприрода» на зеленых территориях Восточного административного округа.

Так, восьмого мая, во вторник, в экоцентре «Конный двор» в два часа дня состоится мастер-класс под названием «Символ Победы», принять участие в котором приглашают всех желающих от семи лет и старше. Также в 14 часов дня стартует тематическая экскурсия «Сельский дворик» по территории экоцентра. Здесь возрастной порог участников не ограничен.

Девятого мая, в День Победы, экоцентр «Конный двор» проводит для всех желающих старше пяти лет тематическое занятие «Собаки на войне» — начало в два часа дня. А в пятницу, 11 мая, по территории лесопарка «Кусково» состоится экскурсия под названием «ВКУСково». Ждут участников от шести лет, начало — тоже в 14 часов дня.

Фото: предоставлено ГПБУ «Мосприрода» (группа ВКонтакте).