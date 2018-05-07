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Завод «Красное Сормово» передал заказчику последний из пяти танкеров проекта RST27М
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Завод «Красное Сормово» передал заказчику последний из пяти танкеров проекта RST27М 

ТАСС 47 минут назад
ТАСС, 7 мая. Акт передачи последнего из пяти танкеров-химовозов проекта RST27М, которые завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) построил для компании «БФ Танкер», подписали в понедельник. Об этом сообщает пресс— служба завода.
"Передачей заказчику танкера-химовоза «БалтФлот 20» завод «Красное Сормово» завершил контракт на строительство пяти танкеров проекта, предназначавшихся для компании «БФ Танкер». Акт передачи судна подписан 7 мая", — отмечается в сообщении.
По словам врио генерального директора завода Михаила Першина, танкеры проекта RST27 востребованы судовладельцами, завод совершенствует их почти ежегодно.
"Сегодняшние танкеры-химовозы проекта RST27М существенно отличаются от первых танкеров исходного проекта, прежде всего, надежностью и увеличенной функциональностью. И я думаю, что проект еще не исчерпал свои резервы, завод и дальше будет совершенствовать эти танкеры, если поступят соответствующие запросы от заказчиков", — цитирует Першина пресс-служба завода.
Танкеры-химовозы проекта RST27М занимаются перевозкой как нефтепродуктов и пищевых масел, так и вредных химических веществ. По сравнению с исходным проектом, их грузоподъемность увеличили более чем на 800 тонн.
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