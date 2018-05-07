В Южном Тушине пройдет акция «Бессмертный полк» 

Жители района Южное Тушино примут участие в гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Памятное шествие состоится во вторник, 8 мая. Об этом сообщила представитель центра комплексного развития «Время» Александра Бороданова.
— Молодежь вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут от школы №2097 по адресу: улица Аэродромная, дом 9 до стелы «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны посвящается», установленной в сквере по адресу: улица Сходненская, владение 31, — рассказала Александра Бороданова.
По ее словам, у стелы состоится митинг. Собравшиеся почтят память погибших в годы войны минутой молчания и возложат цветы к монументу.
Памятное шествие начнется в 11.00.
Организаторами акции выступают управа района Южное Тушино, общественная организация «Прогрессивная молодежь», молодежная палата района и районные ГБУ.