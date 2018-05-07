Полицейские Калмыкии отдали дань уважения подвигу павших защитников Отечества 

В поселке Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия у Мемориала Славы воинам 28-й армии состоялся торжественный митинг «Нам завещаны память и слава», посвященный празднованию 73-й годовщины Великой Победы.
Мемориал установлен в 1982 году в память о героических защитниках Родины. Благодаря им в далеком 1942 году был остановлен прорыв гитлеровцев к Астрахани. В тех боях погибли более 11 тысяч советских солдат.
Ежегодно почтить память воинов 28-й армии в Яшкульский район приезжают ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных и детских организаций Калмыкии и Астраханской области.
В торжественном митинге приняли участие и представители МВД по Республике Калмыкия. Почтив минутой молчания павших героев, участники митинга возложили цветы и венки к подножию памятника.