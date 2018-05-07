«Красавица дня»: Всегда настоящая Джамиля

«Красавица дня»: Всегда настоящая ДжамиляМолодая дагестанка Джамиля — очень популярный в республике блогер, на аккаунт девушки подписано 75 тысяч человек.

Джамиля поразила пользователей сети своим актерским талантом и интересными (жизненными) вайнами. Девушка не боится казаться смешной, такая смелость и искренность поразила многих подписчиков и в миг сделала ее популярной в республике.

Мы желаем нашей конкурсантке дальнейшего процветания и новых творческих проектов.

Если вы еще не проголосовали, сделайте это перейдя по следующей ссылке: http://mirmol.ru/blogs/konkurs-krasoty-kakaja-ona-nastojashhaja-dagestanskaja-krasavica/