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«Красавица дня»: Всегда настоящая Джамиля
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«Красавица дня»: Всегда настоящая Джамиля 

Mirmol.ru 48 минут назад
Фото: Mirmol.ru
«Красавица дня»: Всегда настоящая ДжамиляМолодая дагестанка Джамиля — очень популярный в республике блогер, на аккаунт девушки подписано 75 тысяч человек.
Джамиля поразила пользователей сети своим актерским талантом и интересными (жизненными) вайнами. Девушка не боится казаться смешной, такая смелость и искренность поразила многих подписчиков и в миг сделала ее популярной в республике.
Мы желаем нашей конкурсантке дальнейшего процветания и новых творческих проектов.
Если вы еще не проголосовали, сделайте это перейдя по следующей ссылке: http://mirmol.ru/blogs/konkurs-krasoty-kakaja-ona-nastojashhaja-dagestanskaja-krasavica/
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