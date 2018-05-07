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Жители губернии возлагают цветы к монументам и памятникам
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Жители губернии возлагают цветы к монументам и памятникам 

Волга Ньюс 49 минут назад
«Куйбышевская область явилась оплотом этой славной вехи в истории нашей страны, поставляя самолеты Ил-2 — так называемую „черную смерть“ для немецко-фашистских оккупантов, поставляя мины и снаряды в нашу родную Красную Армию, нефть, нефтепродукты и продовольствие. Наш долг — не забыть уроки, которые преподнесла нам та жестокая война», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.
Участники торжественных церемоний отдали дань памяти тем, кто погиб в боях, защищая нашу Родину. Тем, кто в тылу врага ковал победу. Из 500 тыс. жителей Куйбышева, ушедших на фронт, не вернулись более половины.
Первыми цветы к монументу возложили председатель совета директоров профессиональных образовательных учреждений Самарской области, директор Самарского педагогического колледжа Владимир Черноиванов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Юрий Долгих, полковник в запасе, заместитель начальника госпиталя ветеранов войн, участник боевых действий в республиках Афганистан и Чечня Александр Ярославцев, заслуженный мастер спорта России, чемпион сурдлимпийских игр Сергей Доркичев.
Затем памятные венки и букеты гвоздик к Вечному огню возложили представители учреждений социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, спорта, центров занятости и миграционной политики Самарской области, студенты и преподаватели профессиональных образовательных учреждений, другие жители области.
Среди пришедших много школьников и студентов. По словам ветеранов, участие в таких акциях прививает подрастающему поколению любовь к Родине, понимание важности Победы в Великой войне.
Завтра, 8 мая, в 11:00 в такой же церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества, Почетные граждане Самарской области, официальные должностные лица и представители общественности — всего около 5 тыс. человек.
В 15:00 в Тольятти состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы.
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