Жители губернии возлагают цветы к монументам и памятникам

Куйбышевская область явилась оплотом этой славной вехи в истории нашей страны, поставляя самолеты Ил-2 — так называемую „черную смерть“ для немецко-фашистских оккупантов, поставляя мины и снаряды в нашу родную Красную Армию, нефть, нефтепродукты и продовольствие. Наш долг — не забыть уроки, которые преподнесла нам та жестокая война», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов

Участники торжественных церемоний отдали дань памяти тем, кто погиб в боях, защищая нашу Родину. Тем, кто в тылу врага ковал победу. Из 500 тыс. жителей Куйбышева , ушедших на фронт, не вернулись более половины.

Затем памятные венки и букеты гвоздик к Вечному огню возложили представители учреждений социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, спорта, центров занятости и миграционной политики Самарской области, студенты и преподаватели профессиональных образовательных учреждений, другие жители области.

Среди пришедших много школьников и студентов. По словам ветеранов, участие в таких акциях прививает подрастающему поколению любовь к Родине, понимание важности Победы в Великой войне.

Завтра, 8 мая, в 11:00 в такой же церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества, Почетные граждане Самарской области, официальные должностные лица и представители общественности — всего около 5 тыс. человек.