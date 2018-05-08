Кадастровая палата по Москве о профилактике коррупции

В Кадастровой палате по Москве проводится планомерная работа по профилактике и противодействию коррупции. Для сотрудников установлены четкие ограничения и запреты, определена ответственность за их нарушение.

С целью предотвращения совершения противоправных действий Кадастровой палате по Москве регулярно проводятся занятия по соблюдению сотрудниками правил поведения в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям, осуществляется разъяснение положений правовых актов, действующих в сфере противодействия коррупции.

Актуальная информация по противодействию коррупции размещена на информационных стендах в пунктах приема и выдачи документов, а также на сайте палаты (kadastr.ru).

По вопросам противодействия коррупции ежедневно, в круглосуточном автоматическом режиме, без перерывов и выходных функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 100-18-18. Телефон оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Необходимо отметить, что обращения, поступившие по «телефону доверия», не касающиеся коррупционных действий работников, а также обращения, аудиозапись которых не разборчива и не понятна, не регистрируются и не рассматриваются.

Прием обращений осуществляется по электронной почте: antikor@kadastr.ru или с помощью официального сайта (kadastr.ru) через раздел «Обратная связь» подраздела «Противодействие коррупции». В обязательном порядке рассматриваются отзывы граждан, оставленные в книге жалоб и предложений, которая находится в каждом офисе приема и выдачи документов, и письменные заявления, направленные по адресу: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.20.