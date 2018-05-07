Медведев 2.0: консервативный вариант или правительство прорыва

Переназначение Медведева говорит о преемственности курса правительства

Отметим, что в соответствии с российской Конституцией президент Путин подписал указ о сложении полномочий главы правительства с Медведева. Впрочем, в подвешенном состоянии статус Дмитрия Анатольевича будет находиться недолго, поскольку уже завтра его кандидатура будет обсуждена на заседании фракции «Единой России» в стенах Государственной думы РФ

«Скорее всего, это говорит о том, что именно правительство под руководством Медведева будет определять экономический курс развития нашей страны вплоть до 2024 года, когда закончится начавшаяся сегодня каденция Путина», — заключает Манойло.

Впрочем, как замечает эксперт, роль правительства здесь будет носить технический характер, поскольку, как и раньше, общий курс и основные векторы развития останутся прерогативой президента РФ, а российский кабинет министров уже будет исполнять все это на практике.

«Соответственно, общая деятельность российского правительства, как и его эффективность, будет примерно такой же, как и в предыдущие годы. Все это свидетельствует о том, что вместе с Медведевым останутся и большинство ключевых министров так называемого экономического блока правительства, что на практике является чрезвычайно важным фактором», — констатирует Манойло.

Есть вопрос по «команде прорыва»

Напомним, что президент недавно поставил перед российским правительством задачу экономического прорыва, в рамках которой существует сразу несколько целей — в виде увеличения темпов роста национальной экономики и выхода в этом отношении за среднемировые показатели.

«Другой вопрос, что раз Медведев и контуры его кабинета остаются, то возникают вопросы с обещанной «командой прорыва», которая, судя по всему, в текущих реалиях сформирована в правительстве не будет», — резюмирует Манойло.

Как замечает Андрей Викторович, в результате непонятно, а как пролонгация полномочий старого кабинета министров будет способствовать выполнению задачи президента по структурным экономическим изменениям в России . К тому же, большинство надежд, связанных с событиями 2018 года, многие российские эксперты связывали именно с этим.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что для того, чтобы делать какие-то окончательные выводы по данному назначению, нужно дождаться того, как новое правительство будет окончательно сформировано, и узнать, кто займет в нем ключевые посты.

Главной задачей Медведева станет реформа социальной сферы

«На самом деле, кандидатура на пост главы правительства РФ была дискуссионной, и здесь обсуждались многие российские государственные деятели, но, как мы видим, президент решил ничего кардинально не менять», — заключает Масленников.

По словам Никиты Ивановича, последние сомнения в том, что Медведев снова займет данный пост, улетучились после того, как Дмитрий Анатольевич заявил, что пришла пора вопрос пенсионного возраста переводить на уровень законопроекта. Это является ключевым решением для развития нашего государств, поэтому данные слова имели большое значение.

«После этого все стало на свои места, поэтому в озвученном решении Путина нет ничего удивительного, поскольку все маркеры, которые мы слышали до этого, свидетельствовали именно об этом», — констатирует Масленников.

В выступлении Медведева про пенсии прозвучал вполне четкий сигнал, что он готов взять на себя ответствовать за принятие этого сложного решения и реализации его на практике, что, естественно, будет крайне чувствительно для нашего общества.

Окончательные контуры нового правительства будут понятны в течение нескольких недель

«К тому же, здесь нельзя замыкаться только на верхушке айсберга, т.е. на техническом увеличении пенсионного возраста, и нужно выходить на всю структуру социального обеспечения в нашей стране, где давно назрели кардинальные реформы. Здесь вообще в первую очередь нужно обеспечить необходимую гибкость рынку труда и прочим подобным вопросам», — резюмирует Масленников.

Как отмечает эксперт, все это упирается в объем бюджетного маневра, а также в реинвестиции в долю внутреннего продукта, т.е. в долю накоплений, поэтому решение о назначении Медведева было вполне очевидным уже на протяжении нескольких недель.

«Все это также свидетельствует о том, что в новое премьерство Медведева будет происходить поворот в сторону структурных реформ, а вот какими темпами будет идти данный процесс — это уже отдельный вопрос», — заключает Масленников.

Здесь есть несколько важных моментов — например, как быстро будут происходить эти реформы, и какой их дизайн будет реализован.

«На все эти вопросы сейчас ответить будет сложно, поскольку в этом контексте нужно посмотреть на то, кто займет важные посты в экономическом, а также в социальном блоке российского правительства. В этом аспекте еще возможны определенные варианты, и от конкретных кандидатур здесь будет зависеть многое, если не все», — констатирует Масленников.

Впрочем, тут осталось немного подождать, поскольку очевидно, что все эти вопросы будут прояснены в течение ближайшей недели, после чего можно будет окончательно сказать, в каком направлении будет развиваться российское правительство.