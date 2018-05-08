Псковские поисковики установили имя погибшего летчика по номеру двигателя его истребителя

ПСКОВ , 8 мая. / ТАСС /. Псковские поисковики в ходе раскопок в Пустошкинском районе установили личность советского летчика, чьи останки обнаружили в этом сезоне на местах боев Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков , подводя итоги завершившейся во вторник региональной «Вахты Памяти».

"Мы нашли часть номера двигателя самолета, эти двигатели ставили на истребители. Установили фамилию летчика: это Дудко Сергей Трофимович , родом с Украины , искать родственников пока не планируем. Всего удалось установить личности шестерых погибших, узнали их по личным вещам. При одном погибшем был орден Красной Звезды с индивидуальным номером, при другом — две ложки и медальон с именем и фамилией", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году в ходе региональной «Вахты Памяти» поисковики обнаружили и захоронили останки 278 советских солдат. «В прошлом году нашли останки 105 солдат и офицеров Красной Армии, в этом — 278… В этом месте шли ожесточенные бои», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в Пустошкинском районе Псковской области в течение двух последних недель участники движения «Вахта Памяти» проводили экспедиции, выявляли неизвестные воинские захоронения и непогребенные останки военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. В годы войны через территорию области проходил оборонительный рубеж немецких войск «Линия Пантеры», ее опорными пунктами были Остров и Псков. В 1944 году советские войска прорвали оборону гитлеровцев южнее Острова, положив начало Псковско-Островской наступательной операции. В Пустошкинском районе сражалась 3-я ударная армия, в составе которой была 150-я Идрицко-Берлинская дивизия, чьи бойцы подняли Знамя Победы над рейхстагом.

В Псковской области проживают более 6,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. В их числе — 584 инвалида и участника войны, а также 315 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и почти 6 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей.