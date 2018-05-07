Обман продюсера и ночевки на вокзале: что пережили Прилучный, Яковлева и другие звезды, покоряя Москву 

Денис Майданов ночевал на вокзале и ел «бомжпакеты» Покорять столицу Денис приехал с дипломом Университета культуры, двумя тысячами рублей и сумкой с одеждой. Остановился у знакомого и отправился штурмовать продюсерские центры, предлагая свои услуги. Все чаще звучали отказы, а средства тем временем заканчивались — ежедневный рацион будущей звезды состоял порой из батона и пары чашек чая. Крупно повезло Майданову спустя полгода после переезда — тогда он написал текст песни для подопечной Юрия Айзеншписа, за что получил 75 долларов. Увы, деньги рекой не потекли: песни Дениса звучали на радио, а у него же иногда не было средств на аренду комнаты. Приходилось проводить ночи на вокзале: «Я находил соседние сиденья со сломанными подлокотниками и на образовавшейся двойной территории умудрялся прикорнуть. Утром вставал, покупал в местном киоске „бомжпакет“ лапши, заваривал его кипятком из местного кафе, поддергивал свои вечные черные джинсы, поправлял черную кожаную куртку и шел на встречи с продюсерами», — вспоминает артист. Иногда Майданов до утра работал в студии звукозаписи, расплачиваясь своими песнями. После чего садился в метро, три-четыре часа спал, катаясь по Кольцевой линии, и снова отправлялся на встречи с продюсерами. Со временем удалось накопить необходимую сумму, чтобы открыть собственный центр и платить сотрудникам, чуть позже — снять квартиру для себя. А еще через месяц Майданов встретил свою судьбу — супругу Наташу. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1562321513951258335_2242465867"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.715625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.715625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Павла Прилучного обманули риелторы Что такое популярность, Павел узнал еще в Новосибирске: в городе детства он окончил театральную школу и играл главные роли в местном театре. Девушки караулили 16-летнего Прилучного после спектаклей, люди узнавали его на улицах и в кафе. Но переехав в Москву, артист стал, как сам выражается, «никем», что помогло не подхватить звездную болезнь. Первые дни в столице оказались для Павла самыми тяжелыми: приехавший поступать в МХТ юноша искал жилье и решил снять квартиру черед подвернувшееся агентство. Внес крупную сумму за аренду, но звонка так и не дождался — контора оказалась «липовой». Две ночи парень провел на улице около школы-студии, после ночевал на Курском вокзале. В безвыходной ситуации Прилучного выручила будущая однокурсница, предложив временно пожить в своем доме — хотя актер уже собирался за обратным билетом до Новосибирска. «Наученный горьким опытом, я сначала долго отказывался, думал: „Вдруг опять что-то нехорошее из этого выйдет“. Потом еще и неловко было. Но в итоге согласился и поступил в МХТ», — вспоминает звезда сериала «Мажор». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1396200379805144915_3026233377"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6671875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6671875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Елена Темникова поверила бесчестному продюсеру В 17 лет Лена неожиданно для себя завоевала Гран-при на конкурсе патриотической песни в храме Христа Спасителя, где выступала от родного Кургана. После мероприятия к девушке подошел поэт-песенник и, написав на клочке бумаги свой номер телефона, пригласил в столицу со словами: «Хочу быть твоим продюсером!». Долгое время Темникова сомневалась: не обман ли? Но увидев по телевизору того самого мужчину на сцене «Песни года», решила рискнуть — поэт обещал найти для начинающей певицы общежитие и сделать ее звездой. Приехав на московский вокзал, Лена позвонила «благодетелю», но трубку никто не взял. Пришлось ехать к потенциальному продюсеру домой. Брюнетку встретил помятый и неухоженный человек и, извинившись за забывчивость, поселил в отель. Мир рухнул, когда в номер ворвалась сотрудница с ресепшн: «Девочка, милая, беги! Этот человек постоянно привозит сюда подростков и делает с ними нехорошие вещи… Давай позвоню твоим родителям или мы с мужем отвезем тебя на вокзал!» Прорыдав три дня, Темникова по счастливой случайности увидела рекламу кастинга в шоу «Фабрика звезд». Куда и прошла, понравившись Максу Фадееву. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1594814580318866582_1100997240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.665625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.665625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Елена Яковлева готовилась к экзаменам в автобусе В Харьковском институте культуры, куда Елена пыталась поступить после школы, будущей актрисе указали на дверь — мол, нет сценической заразительности. Через два года Яковлева вновь стала абитуриенткой, на этот раз нацелившись на московский ГИТИС. Поступающим общежитие не предоставляли, потому приходилось жить где и как попало: сначала на вокзале, через несколько дней — в самой дешевой гостинице, куда будущую актрису отвел страж порядка. Денег на продукты практически не было, но будущей студентке повезло: предыдущий жилец оставил в комнате банку паюсной икры, которую Елена и ела с купленным хлебом. К экзаменам Яковлева готовилась в автобусе, где находилась так долго и часто, что увлеклась симпатичным водителем. Правда, мужчина, узнав, что у его юной пассии нет крыши над головой, тут же потерял интерес к девушке. Проблема разрешилась с поступлением: глядя на свою фамилию в списке зачисленных, Яковлева никак не могла поверить, что будет учиться и жить в столице. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1728143705817705136_6798651481"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);проблемным детством Виктория Боня спала в метро и работала на рынке У будущей теледивы не было цели поступить в театральное или стать звездой — Виктория просто хотела вырваться из нищеты. Вместе с сестрой и мамой в Москве она снимала комнаты, которые «вспомнить страшно»: с насекомыми, сломанной мебелью, железными продавленными кроватями. Выживали, работая где придется: Вика торговала фруктами на рынке, утроилась в «Лото. Бинго», затем официанткой и секретаршей. В какой-то момент деньги закончались задолго до зарплаты — пришлось отказаться от съемного угла: «У родных помощи просить не стала: им самим туго, решила — сама справлюсь. Гордая очень была. Но не справилась. От комнаты пришлось отказаться. Я осталась без крыши над головой в самом прямом смысле. Тусовалась где-нибудь, пока метро не откроют, а потом садилась в первый поезд и дремала до работы». Вскоре ситуация нормализовалась: зарплаты секретаря Боне хватало и на квартиру, и на еду, и на развлечения. Затем Виктории удалось открыть свой бизнес по продаже одежды, отправиться на конкурс красоты и пройти в реалити «Дом-2», где ее имя узнала широкая публика. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1315869171792207811_1342679599"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.828125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.828125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);