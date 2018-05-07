Извините, это не для меня: как освободить себя от армии законным путем

Отслужившие в армии могут рассказать массу малоприятных историй. Но за версту обходить военкомат заставляют даже не казарменные ужастики (хотя и они тоже), а сама перспектива потратить понапрасну целый год. Нет, родину мы все искренне любим, но как-то с трудом верится, что она окажется в опасности, если лично я не буду топтать плац и подшивать подворотнички.

Только институт окончил, на работу устроился, новую жизнь начал. Совсем не хочется менять ее на прозябание в военной части. Кто-то скрывается от призыва, пугаясь собственной тени, многие находят способы дать кому-то на лапу. Притом что существует совершенно легальный и значительно более дешевый способ получить военный билет.

Последний пункт, он вероятный самый

Законом закреплен целый ряд оснований, при которых молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет не может быть призван на срочную службу. Обучение в вузе на дневном отделении, обладание ученой степенью, наличие непогашенной судимости, служба в силовых структурах, проблемы со здоровьем и так далее.

Именно вокруг последнего пункта в подавляющем большинстве случаев разворачиваются танцы с бубном. Если не вдаваться в подробности, то все сводится к тому, чтобы обнаружить у призывника одно из заболеваний, несовместимых со службой. Все они перечислены в так называемом расписании болезней.

Этот реестр гораздо более масштабный, чем вы думаете. Если бы врачи в военкоматах не были озабочены только выполнением плана, а отбирали исключительно здоровых, то численность армии сейчас была бы в разы меньше. Серьезно, вы можете даже не подозревать о том, что на самом деле формально непригодны для ношения хаки. Однако о назначении вам медицинского обследования, скорее всего, и не подумают — поставят категорию «А» или «Б», и до скорой встречи в призывном пункте.

Спасение утопающих

Ничто не мешает в законном порядке отстаивать свое право на присуждение категории «В» (ограниченно годен, в мирное время не призывается). Но тут есть два камня преткновения. Во-первых, порой весьма непросто самостоятельно обнаружить у себя нужный диагноз. А во-вторых, еще сложнее бывает убедить несговорчивый военкомат с ним согласиться. Решением этих вопросов занимается компания «ПризываНет.ру», спасающая молодежь от армии уже на протяжении девяти лет.

Компания имеет филиалы в 20 регионах России , но с одинаковой эффективностью работает и в удаленном режиме. Все начинается с бесплатной консультации, на которой специалист прояснит вам все тонкости процедуры призыва, ответит на любой вопрос по теме и обрисует спектр услуг, которые организация готова предоставить, чтобы в конце концов избавить вас от знакомства с автоматом Калашникова.

Получить бесплатную консультацию в ВК «ПризываНет.ру» предлагает три пакета услуг: «Белый билет» (комплекс мер, ведущих к получению военного билета), «На один призыв» (временная отсрочка от армии) и «Последний шанс» (расширенная версия «Белого билета» для тех, кто уже получил повестку).

В силу того, что компания не занимается незаконными махинациями, перед заключением контракта проводится медицинское обследование. Если вы окажетесь потенциальным космонавтом (редкий случай), то сотрудничество не состоится. Если же найдется, за что уцепиться, то гарантия успеха составляет 100 процентов.

Каждому по потребностям

Так вот, об услугах. «Белый билет» в первую очередь направлен на адекватную диагностику непризывного заболевания. Вас направят к соответствующим врачам, а закрепленный за вами юрист проследит, чтобы история болезни была оформлена надлежащим образом и военкомат потом не заартачился. Попадаются, конечно, особенно упертые учреждения, но перед напором профессионала капитулируют и они.

В некоторых случаях процесс сбора доказательств занимает совсем немного времени, в других придется попотеть. Например, гипертоническая болезнь дает освобождение от призыва только при прохождении полугодичного диспансерного наблюдения в поликлинике. В среднем с момента обращения до получения заветной корочки проходит около года.

Стоимость варьируется в зависимости от региона. Для москвичей это 69 тысяч рублей. Цена недельного тура в Таиланд . Выбирайте сами, где загорать, на пляже или на маршброске. Можете проверить, это реально лучшее предложение на рынке и значительно более привлекательное, чем незаконные методы решения проблемы.

Вдвое дешевле обойдется кампания по получению временного освобождения. Это может быть полезным, когда требуется, скажем, оформить документы для обучения за рубежом или уладить семейные вопросы. Сотрудники «ПризываНет.ру» обеспечат защиту от отправки в армию до конца текущего или предстоящего призыва. Естественно, в период действия договора вы можете в любой момент перейти на пакет услуг «Белый билет».

Вообще-то обращаться за помощью следует за шесть-десять месяцев до окончания действующей отсрочки. Но не всем свойственна такая предупредительность. Когда петух уже клюнул, то есть повестка уже на руках, остается только воспользоваться «Последним шансом». По сути, это все тот же «Белый билет», но только быстрого реагирования.

Сотрудники компании в течение одного рабочего дня готовят для вас юридическую базу для оспаривания повестки. Сюда входит выявление оснований для присвоения категории «В», составление искового заявления в вышестоящую призывную комиссию и подготовка документации для обращения в суд. Приятного мало, но другого законного пути нет. А потом уже, после получения отсрочки, дело движется по проторенной дороге.

Короче говоря, совсем не обязательно преступать рамки закона, чтобы не выпасть на целый год из привычной жизни. Вполне возможно, у вас есть основания дать военкомату от ворот поворот. Нужно только обратиться к профессионалам.

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