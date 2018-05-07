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В Дербентском медицинском колледже им. Илизарова прошел масштабный антинаркотический форум «Мы выбираем жизнь!»
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В Дербентском медицинском колледже им. Илизарова прошел масштабный антинаркотический форум «Мы выбираем жизнь!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
На днях в Дербентском медицинском колледже им. Илизарова прошел масштабный антинаркотический форум «Мы выбираем жизнь!».
В работе форума приняли участие: руководство администрации городского округа, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД и Минмолодёжи РД, директор медицинского колледжа и военный комиссар г. Дербента, а также представители молодежного парламента и молодежной администрации.
Цель данного форума — создание условий для формирования в общественном сознании здорового образа жизни, формирование у молодёжи негативного отношения к потреблению наркотиков. Гости мероприятия отметили, что необходимо объединить усилия в борьбе с таким явлением, как наркомания, и проводить больше массовых мероприятий, направленных на защиту и сохранение здоровья молодежи.
Специалисты рассказали о медицинских и социальных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табака, а также проконсультировали присутствующих по вопросам предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.
В заключение антинаркотического форума студенты показали флешмоб, выстраиваясь в слово «НЕТ» и выпуская в небо черные шары.
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