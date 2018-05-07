Карантин по бешенству в семи районах Белгородской области продлится до середины июня 

ТАСС, 7 мая. Карантин, введенный в населенных пунктах семи районов Белгородской области из-за случаев заболевания бешенством, продлится до середины июня, в некоторых населенных пунктах — до 20-23 июня. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.
"В связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных на территории Белгородской области… постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории неблагополучных по бешенству пунктов", — говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства Белгородской области.
В перечень населенных пунктов вошли улицы, расположенные в 10 селах и городах на территориях семи районов области. В среднем карантин продлится до середины июня, в отдельных селах до 20-23 июня.
За пять месяцев 2018 года в Белгородской области выявлено в три раза больше случаев заболевания бешенством по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отметили в региональном управлении Россельхознадзора. В текущем году 85 из 175 проб оказались положительными, большинство заболевших животных — собаки (38) и кошки (25).