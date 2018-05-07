Портреты участников полярных конвоев из Орла и Мурманска пронесут в Архангельске 9 мая 

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Портреты участников полярных конвоев из Орла, Мурманска и Кандалакши пронесут в Архангельске в ходе акции «Бессмертный экипаж Северных конвоев» в рамках шествия «Бессмертного полка». Как рассказал ТАСС координатор акции Георгий Гудим-Левкович, всего в колонне «Бессмертного экипажа» пройдет около 1 тыс. человек.
"К нам впервые обратились родственники участников северных конвоев из Кандалакши, Мурманска и Орла, чтобы портреты их родных пронесли именно в Архангельске. У нас подготовлено 150 портретов: 75 союзников-участников конвоев и 75 портретов архангелогородцев, их понесут курсанты Арктического морского института, юнги школы соловецких юнг и кадеты. Еще 400 портретов мы сделали для родственников участников конвоев. И еще около 400 человек подтвердили, что придут с портретами своих родственников, которые были сделаны ранее", — рассказал ТАСС Гудим-Левкович.
Как пояснил собеседник агентства, 100 портретов участников конвоев было отправлено из Архангельска в Санкт-Петербург, где их пронесут в ходе акции «Бессмертный полярный конвой», которая пройдет впервые. В Архангельске колонна, посвященная участникам северных конвоев, первый раз прошла в 2017 году.
История конвоев
31 августа 1941 года в Архангельск из Великобритании пришел первый союзный конвой, позднее названный «Дервиш». Он состоял из семи транспортов в сопровождении боевых кораблей.
С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей и фронта, и тыла.
Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.