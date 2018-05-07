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Порядка 10 тыс. тюльпанов зацветут на городских клумбах Клина ко Дню Победы
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Порядка 10 тыс. тюльпанов зацветут на городских клумбах Клина ко Дню Победы 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Ко Дню Победы на городских клумбах Клина зацветут более 10 тысяч высаженных тюльпанов, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщила Клинскому информагентству глава муниципалитета Алена Сокольская.
«У знакового для местных жителей места — «Девочки-грибницы» — зацвели тюльпаны сиреневого цвета, наши горожане также увидят в популярных туристических местах Клина желтые, красные, белые, бордовые и розовые махровые тюльпаны. Всего в городе ко Дню Победы расцветут более 10 тысяч этих весенних цветов, что на три тысячи больше, чем в прошлом (2017 году — ред.) году», — сказала Сокольская.
Глава добавила, что цветущие тюльпаны традиционно украшают улицы Чайковского, Гагарина, Мемориал воинской Славы, сквер Афанасьева, клумбы у «Девочки-грибницы», цветники на Стене воинской славы.
По сведениям агентства, всего нынешней весной на уличных клумбах Клина зацветут порядка 130 тысяч декоративных цветов.
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