Порядка 10 тыс. тюльпанов зацветут на городских клумбах Клина ко Дню Победы

Ко Дню Победы на городских клумбах Клина зацветут более 10 тысяч высаженных тюльпанов, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщила Клинскому информагентству глава муниципалитета Алена Сокольская

«У знакового для местных жителей места — «Девочки-грибницы» — зацвели тюльпаны сиреневого цвета, наши горожане также увидят в популярных туристических местах Клина желтые, красные, белые, бордовые и розовые махровые тюльпаны. Всего в городе ко Дню Победы расцветут более 10 тысяч этих весенних цветов, что на три тысячи больше, чем в прошлом (2017 году — ред.) году», — сказала Сокольская.

Глава добавила, что цветущие тюльпаны традиционно украшают улицы Чайковского, Гагарина, Мемориал воинской Славы, сквер Афанасьева, клумбы у «Девочки-грибницы», цветники на Стене воинской славы.

По сведениям агентства, всего нынешней весной на уличных клумбах Клина зацветут порядка 130 тысяч декоративных цветов.