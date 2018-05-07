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Новую молочно‑товарную ферму начнут строить в Озерах после майских праздников
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Новую молочно‑товарную ферму начнут строить в Озерах после майских праздников 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Масштабное строительство новой молочно-товарной фермой почти на 2 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС) начнется в подмосковном округе Озеры сразу после майских праздников, сумма инвестиций составляет около 900 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, на данный момент завершены проектные работы
«Масштабное строительство фермы на 1888 голов КРС, из них 1199 голов дойного стада, планируется начать по завершении майских праздников. Новый животноводческий ком­плекс будет оснащен самым современным об­орудованием для содержания животных с высокот­ехнологичными доильн­ыми залами, поилками с подогревом, световентиляционными ролл-шторами, системой навозоудаления, а также электронными пр­ограммами комплексно­го управления поголо­вьем», — сказал Разин.
Он добавил, что комплекс будет также оборудован системой кросс-вентиляции. Ее используют в коровниках с большой площадью. Вентиляторы ставятся по всему помещению, располагаясь вдоль. Аналогов в России и в Европе нет. Современная молочно-товарная ферма расположится на территории села Сеньково Московской области.
Соглашение по строительству двух животноводческих комплексов в городском округе Озеры было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом Агрохолдинга «ОСП агро» Игорем Исаевым в начале июня 2017 года на «ПМЭФ». На данный момент уже построены и введены в эксплуатацию два коровника с родильными отделениями, животноводческий комплекс на 300 голов дойного стада, телятник на 200 голов, построены дополнительные силосные траншеи.
На сегодняшний день «ОСП агро» является крупнейшей холдинговой структурой аграрной отрасли Подмосковья, включая в себя ОАО «Агрофирму Сосновка», ОАО «Предприятие „Емельяновка“ и ООО „ТД „ОСП агро“. Команда агрохолдинга уже более 15 лет занимается строительством новых животноводческих комплексов и модернизацией старых по современным мировым стандартам на территории города Озеры.
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