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Выплаты ко Дню Победы в Югре получили более пяти тысяч человек
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Выплаты ко Дню Победы в Югре получили более пяти тысяч человек 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. Около 5,8 тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
Сообщается, что «5746 граждан, проживающих в Югре, получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
"Получателями выплат стали инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны", — говорится в сообщении.
По информации правительства ХМАО, единовременные выплаты составили от 1 тысячи до 3 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Также уточняется, что в общей сложности на эти цели из бюджета Югры было выделено примерно 9 миллионов рублей.
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