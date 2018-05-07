Выплаты ко Дню Победы в Югре получили более пяти тысяч человек

Сообщается, что «5746 граждан, проживающих в Югре, получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

"Получателями выплат стали инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны", — говорится в сообщении.

По информации правительства ХМАО, единовременные выплаты составили от 1 тысячи до 3 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Также уточняется, что в общей сложности на эти цели из бюджета Югры было выделено примерно 9 миллионов рублей.