Ветераны Великой Отечественной войны побывали в гостях у школьников Преображенки

Ученики школы №1502 про МЭИ спели для ветеранов песни военных лет.

Ветераны встретились с молодежью в корпусе «Дельта» школы №1502 при МЭИ. Встреча получилась теплой и радостной.

Ребята показали гостям праздничный концерт. А ветераны не могли остаться в стороне — они подпевали любимым песням и даже выступали экспромтом.

Потом гости осмотрели новую экспозицию школьного музея, составленную из фотографий и солдатских писем-треугольников — это были долгожданные весточки с фронта от родных и любимых.

Перед Днем Победы встречи с ветеранами проходят во всех учебных заведениях нашего района. Каждого ветерана лично поздравит глава управы района. Праздничные мероприятия подготовила и Шолоховская библиотека.

Кроме того, в конце прошлой недели прошел праздничный концерт во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский».

Главным праздничным мероприятием на Преображенке должен стать митинг на Воинском мемориале Преображенского некрополя, который состоится 8 мая в 11 часов. В нем молодые люди и ветераны встретятся вновь. Будут присутствовать и депутаты всех уровней. Участники митинга возложат цветы к Вечному огню.