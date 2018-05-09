«Бессмертный Полк» прошел по улицам городов Юго-Восточной Азии

БАНГКОК , 9 мая — РИА Новости . Акция «Бессмертный Полк» состоялась в среду в столицах и курортных городах стран Юго-Восточной Азии.

Малайзии, Лаоса, Вьетнама, Шествия с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и российскими флагами, прошли на территории посольств РФ и Российских Центров науки и культуры в столицах Индонезии Камбоджи , в курортных городах Таиланда Филиппин . На Филиппинах акция «Бессмертный Полк» прошла в этом году впервые. Количество участников варьировалось от страны к стране — так, на Филиппинах в акции приняли участие более 100 человек, в Индонезии — более 350 человек, в Малайзии — около 200 человек.

Наиболее масштабно прошло празднование Дня Победы во Вьетнаме и Таиланде. В столице Вьетнама Ханое в акции «Бессмертный Полк» приняли участие более тысячи человек.

На курортном острове Пхукет в Таиланде более 300 человек собрались на акцию «Бессмертный Полк» у православного Храма во имя Святой Троицы.

В Паттайе с разрешения местных властей было организовано настоящее шествие: более 500 россиян с портретами воевавших дедов и прадедов и российскими флагами прошли около двух километров по городской набережной, от перекрестка улицы Северной Паттайи до торгового центра Central Festival, где к ним присоединились еще несколько сотен человек. На открытой площадке перед торговым центром, где в Новый год обычно устанавливается главная елка Паттайи, прошел концерт, посвященный Дню Победы.

После концерта в одном из кинозалов Central Festival для желающих был организован просмотр нового фильма Константина Хабенского «Собибор».

Из-за тропической жары акция «Бессмертный Полк» проходила в некоторых городах Юго-Восточной Азии не в дневное, а в вечернее время.

Во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Камбодже помимо россиян и граждан стран СНГ в праздновании Дня Победы приняли участие и граждане этих стран, знакомые с историей и культурой России.