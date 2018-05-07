Автопробег и акция «Бессмертный полк» прошли в Дублине

ДУБЛИН , 7 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Акции, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне, в четвертый раз прошли в Дублине в понедельник. Их организатором выступил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) Ирландии

Праздничные мероприятия начались со ставшего традиционным автопробега: около 400 автомобилей, украшенных знаменами и георгиевскими лентами, организованной колонной проследовали от западного пригорода Дублина Клондалкин до района Сордс на севере столице. Там состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине Победы.

"Память о той войне важна — о тех солдатах, офицерах, тружениках тыла, которые вынесли неимоверную тяжесть, завоевали для нас мир, свободу и независимость", — заявил собравшимся посол России в Ирландии Юрий Филатов . «Наша святая обязанность — хранить эту память, передавать ее нашим детям и внукам, чтобы более никогда не повторилась такая война, которую осилил наш народ, — продолжил дипломат. — Сегодня на этой ирландской земле мы присоединяемся к огромному „Бессмертному полку“, к тем людям, которые помнят о страшной войне и очень хотят мира».

Официальная церемония завершилась общественной акцией «Бессмертный полк», на которой сотни российских соотечественников, представителей русскоязычных общин из бывших советских республик представили портреты своих близких-фронтовиков. Мероприятия продолжились чтением стихов, исполнением военных песен, спортивными соревнованиями для детей. «По нашим оценкам, сегодня в Сордс приехало около 2 тыс. людей со всей Ирландии. День победы, пожалуй, стал самым масштабным мероприятием, проводимым здесь российскими соотечественниками, мы каждый год ждем его, тщательно готовимся», — сообщила корреспонденту ТАСС председатель КСОРС Ирландии Елена Стешенко.

Ранее в воскресенье организации российских соотечественников «Русский Мост» и «Бессмертный Полк, Ирландия» провели церемонию возложения цветов у военных мемориалов на кладбище Гласневин в Дублине, где покоятся ирландцы, павшие на полях сражений Первой и Второй мировых войн. В ближайшие дни памятные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, пройдут также в ирландском музее войны в городе Коллон (графство Мит). Силами русскоязычных диаспор там в прошлом году была открыта постоянная экспозиция «Бессмертный полк».