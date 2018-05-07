Воробей рассказала о самочувствии дочери

На прошлой неделе Елена Воробей поделилась грустным известием. Оказалось, что 15-летняя дочь артистки заболела. Девочку отправили на лечение в Германию в одну из клиник Мюнхена. Правда, чем именно оказалась больна пациентка, актриса раскрывать не стала.

Тем не менее, стало известно, что Софии была сделана операция. Об этом в своем аккаунте сообщила ее звездная мама. В опубликованном посту она выразила слова признательности всем тем, кто ее поддерживал и поблагодарила хирургов за профессиональную работу.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1771036655681963929_1574658281"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Воробей также рассказала, что навестить Софию приехали практически все родственники: сестра Анастасия, тетя Наташа и даже 70-летний дедушка Яша, которому исполнилась эта круглая дата 2 мая, как раз в день операции.

Воробей рассказала, что самочувствие дочери становится лучше и она уже может садиться. У девочки также появился аппетит, что является хорошим знаком.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1773077859231671902_1574658281"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);