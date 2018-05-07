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Воробей рассказала о самочувствии дочери
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Воробей рассказала о самочувствии дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе Елена Воробей поделилась грустным известием. Оказалось, что 15-летняя дочь артистки заболела. Девочку отправили на лечение в Германию в одну из клиник Мюнхена. Правда, чем именно оказалась больна пациентка, актриса раскрывать не стала.
Тем не менее, стало известно, что Софии была сделана операция. Об этом в своем аккаунте сообщила ее звездная мама. В опубликованном посту она выразила слова признательности всем тем, кто ее поддерживал и поблагодарила хирургов за профессиональную работу.
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Воробей также рассказала, что навестить Софию приехали практически все родственники: сестра Анастасия, тетя Наташа и даже 70-летний дедушка Яша, которому исполнилась эта круглая дата 2 мая, как раз в день операции.
Воробей рассказала, что самочувствие дочери становится лучше и она уже может садиться. У девочки также появился аппетит, что является хорошим знаком.
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На пост Елены отреагировали ее фанаты, а также коллеги. Владимир Винокур и Катя Лель послали актрисе ободряющие смайлики. Татьяна Буланова пожелала скорейшего выздоровления, а Лолита назвала Воробей потрясающей мамой и выразила надежду, что София скоро забудет все неприятности, пишет сайт Dni.ru.
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