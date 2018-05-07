Двум путешественникам заплатят по 60 тысяч долларов за «Лучшую жизнь» 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Производитель слабоалкогольных напитков ищет двух путешественников, которые станут послами компании «Лучшая жизнь», призванной продвигать здоровый и активный образ жизни, сообщает Travel and Leisure.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 2 июня загрузить свое фото, демонстрирующие как вы живёте лучше жизнью, на сайт.
Из всех участников будут выбраны два победителя — мужчина и женщина, которые в течение шести месяцев будут путешествовать по США, заниматься любимым спортом — будь то йога или серфинг, и делиться своими впечатлениями.