Двум путешественникам заплатят по 60 тысяч долларов за «Лучшую жизнь»

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Производитель слабоалкогольных напитков ищет двух путешественников, которые станут послами компании «Лучшая жизнь», призванной продвигать здоровый и активный образ жизни, сообщает Travel and Leisure.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 2 июня загрузить свое фото, демонстрирующие как вы живёте лучше жизнью, на сайт.