Тульская область будет применять прорывные технологии в производстве

Выступая на церемонии вступления в должность, Путин отметил, что впереди напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества. Глава государства отметил, что необходимо использовать все имеющиеся решения внутренних, самых насущных задач развития для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее.

"Если говорить о прорывных технологиях, то они будут использоваться в рамках проекта «Композитная долина». Планируется производить совершенно новые композитные материалы, которые найдут свое применение в космосе, авиации, судостроении и других отраслях", — сказал Дюмин.

По мнению главы региона, развитию кластера будет способствовать то, что в Тульской области имеются предприятия химической, металлургической отраслей, оборонного комплекса, которые будут участвовать в создании новых композитов. «Самое главное, что есть свои стартапы, свои инженеры, мы стараемся сокращать отток из региона умов, и такого оттока, который был пять-шесть лет назад, сейчас уже нет, несмотря на географию — близкое расположение к Московской области », — отметил Дюмин.

Ранее сообщалось, что научно-производственный кластер «Композитная долина» планируется организовать в 2018 году в особой экономической зоне " Узловая ". Разработками для производства огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных и других полимерных материалов займутся МГУ им. М. В. Ломоносова и Тульский госуниверситет. Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит порядка 775 млн рублей, будет открыто более 3 тыс. рабочих мест.

Владимир Путин в понедельник вступил в должность президента РФ и стал главой государства на ближайшие шесть лет. На мартовских выборах президента, ставших для Путина четвертыми, он показал рекордный для себя результат: ему отдали голоса 76,7% избирателей или 56,43 млн человек.