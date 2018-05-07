Американские санкции против России ударили по алюминиевой отрасли

Резкие колебания цен на алюминий негативно отразились на покупателях и продавцах этого цветного металла, подставив под угрозу прибыли различных компаний — от производителей реактивных двигателей до производителей пивных банок, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

В прошлом месяце, 6 апреля, США ввели санкции против одного из крупнейших производителей алюминия, российской компании «Русал» , что ограничило ее поставки. В каких-то случаях покупатели переносили поставки или вовсе отменяли заказы. Другие решили не притрагиваться к поставленному от «Русала» металлу, боясь нарушить наложенные Вашингтоном ограничения.

По словам глав алюминиевых компаний, они не помнят каких-либо потрясений для отрасли, подобных этим. Джефф Хендерсон , президент Совета прессовщиков алюминия (Aluminum Extruders Council), заявил об огромном потоке входящих звонков в первые дни после объявления санкций.

"Последствия санкций стали полным шоком и ужасом для отрасли", — отметил он.

Цены на алюминий с поставкой через три месяца достигли максимума более чем за шесть лет. Кроме того, согласно данным WSJ Market Data Group, в апреле месячный диапазон колебаний цен был самым широким как минимум с 1997 года.

Волатильность цен на алюминий может привести к уменьшению прибыли крупных компаний, использующих этот металл, причем производители уже обеспокоены растущими ценами и на топливо. Непредсказуемые цены на алюминий также вызвали опасения по поводу более высокой инфляции. Это еще больше развязывает ФРС руки для повышения процентных ставок, что может стать еще одним препятствием для некоторых компаний. Еще одним из крупных опасений является торговая напряженность между США и большинством других стран.

Кроме того, если цены на алюминий останутся высокими, компаниям придется переложить свои более высокие расходы на потребителей. Цены на алюминий немного снизились после того, как Минфин США назвал условия послаблений для «Русала». Однако этот процесс может затянуться, и опытные главы компаний алюминиевой отрасли готовятся к продолжению волатильности.

Спустя две недели после того, как Вашингтон анонсировал санкции против «Русала», цены на алюминий достигли примерно 2700 долларов за тонну, что на 35% выше уровней, на которых алюминий находился до санкций. Между тем когда возникли надежды на то, что США могут пересмотреть свою позицию из-за жалоб европейских компаний, цены на алюминий снизились. Алюминий «Русала» очень важен для операций многих европейских компаний.