Пентагон не готов к войне с ГК «Кинжал»

Американские военные с тревогой встретили новость о том, что десять самолётов МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению. Американское издание Military Watch со ссылкой на источники в Пентагоне отмечает, что Вооружённые силы США не готовы к реагированию на применение российского гиперзвукового оружия — нет ни соответствующего оружия, ни тактики.

Отмечается, что Вооружённые силы США не обладают эффективной защитой от оружия, способного развивать скорости более 3 Махов.

В качестве основных типовых целей комплекса «Кинжал» указываются крупные корабли. Для поражения судна любого водоизмещения будет достаточно одного боеприпаса — боевая часть ракеты, по разным данным, может применяться как в обычном, так и «специальном» (ядерном) оснащении и составляет до 500 килограммов, отмечает Life.