Ещё
Пентагон не готов к войне с ГК «Кинжал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон не готов к войне с ГК «Кинжал» 

BFM.RU 1 час назад
Американские военные с тревогой встретили новость о том, что десять самолётов МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению. Американское издание Military Watch со ссылкой на источники в Пентагоне отмечает, что Вооружённые силы США не готовы к реагированию на применение российского гиперзвукового оружия — нет ни соответствующего оружия, ни тактики.
Отмечается, что Вооружённые силы США не обладают эффективной защитой от оружия, способного развивать скорости более 3 Махов.
В качестве основных типовых целей комплекса «Кинжал» указываются крупные корабли. Для поражения судна любого водоизмещения будет достаточно одного боеприпаса — боевая часть ракеты, по разным данным, может применяться как в обычном, так и «специальном» (ядерном) оснащении и составляет до 500 килограммов, отмечает Life.
Впервые гиперзвуковой комплекс «Кинжал» покажут 9 мая 2018 года на воздушной части Парада Победы в Москве.
BFM.RU: последние новости
Глава Волоколамска предложил перенести референдум по «Ядрово» Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику «Бессмертный полк» расширяет смыслы и границы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать282
Путин выдвинул кандидатуру премьера1161
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»77
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение