Ещё
Песков рассказал, когда ожидать назначений в администрации президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал, когда ожидать назначений в администрации президента 

Газета.Ru 4 часа назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что назначения в новой администрации президента будут происходить параллельно с назначениями в кабмине, передает РИА «Новости».
"Думаю, что в ближайшее время их (назначений в администрации президента. — Газета.Ru) можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Ну и где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации", — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет проходить утверждение кандидатуры премьер-министра страны.
Газета.Ru: последние новости
Маск заявил об открытии кондитерской компании Володин назвал дату внесения в Госдуму закона об уголовном наказании за санкции РЖД будут указывать на билетах отправление и прибытие поезда по местному времени
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»300
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко442
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото152
Медведев избран премьером199
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина482
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение