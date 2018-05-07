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Минфин рассказал об НДС при вкладе в УК исключительных прав
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Минфин рассказал об НДС при вкладе в УК исключительных прав 

Время бухгалтера 1 час назад
Финансовое ведомство оценило налоговые аспекты внесения юрлицом, созданным заграницей, в уставный капитал российской компании прав на товарные знаки.
НК РФ квалифицирует уступку прав на применение плодов интеллектуального труда как услугу. Если получатель прав функционирует в РФ, местом ее оказания также признается Россия. По общему правилу подобные операции облагаются НДС.
Однако чиновники, оценив положения Кодекса в совокупности, пришли к выводу, что если права передаются в качестве вклада в УК, в том числе иностранной компанией, объекта налогообложения по НДС не возникает.
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