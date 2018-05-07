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В Смоленске полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!»
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В Смоленске полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в рамках акции «Осторожно — мошенники!» участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Смоленску вышли на одну из центральных улиц города, чтобы предупредить горожан о действиях мошенников.
Полицейские раздали прохожим профилактические листовки-памятки с рекомендациями и полезной информацией. В них содержится описание наиболее распространенных преступных схем, используемых мошенниками, и советы, как не стать жертвой обманщиков.
Стоит отметить, что доверчивость и наивность — это те качества, на которых спекулируют мошенники. Злоумышленников не останавливает даже пожилой возраст их потенциальных жертв. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста.
В ходе акции полицейские призвали смолян быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах, которые настойчиво пытаются навязать свое общение или стремятся войти в дом.
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