Завершен ремонт водопровода на десяти улицах, вошедших в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»

«Ярославльводоканал» завершил работы на десяти улицах Ярославской агломерации, которые будут отремонтированы в этом году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— В настоящий момент завершены работы на 10 объектах. Проложено порядка 4 километров сетей водоснабжения и водоотведения, что составляет треть от запланированного, — сообщил заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов . — Зимой работы были осложнены промерзшим грунтом, с приходом весны они пошли в ускоренном темпе. Завершить свои мероприятия мы планируем до начала работ по ремонту дорожного покрытия.

Всего в этом году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог. На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. Работы проводятся с целью повышения надежности, бесперебойности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного полотна.

Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и расположенных под ними сетей в этом году полностью синхронизированы. Благодаря этому после того, как подрядчики приступят к основным дорожным работам, не придется для ремонта сетей вскрывать свежеуложенное асфальтобетонное покрытие.

— Мы продолжаем подготовку к реализации проекта этого года. На данный момент завершена часть торгов, проторгованы все областные объекты и часть городских, — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев . — По оставшимся лотам подрядчики должны будут определиться в начале июня. В городской части агломерации определился один из подрядчиков, это государственное предприятие «Ярдормост». Подрядчик сейчас приступил к геодезической съемке. Специалистами компании налажено взаимодействие с сетевыми организациями, все вопросы решаются в рабочем порядке, проблем не возникает.

Ремонтные работы на территории города должны начаться до конца мая.

Справка

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.

Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль , Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.

В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.