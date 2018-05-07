Ещё
Воробьев: Путин обратил внимание на важность прорыва, новых достижений и решения экономических и социальных задач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев: Путин обратил внимание на важность прорыва, новых достижений и решения экономических и социальных задач 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина состоялась сегодня в Кремле.
Среди приглашенных на церемонию был и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, глава государства во время своей речи обозначил четкую задачу на ближайшие годы.
Владимир Владимирович Путин в своем обращении обратил внимание на важность прорыва, новых достижений и решения экономических и социальных задач. Это образование, медицина, новые предприятия — все то, что делает нас сильнее, должно быть обеспечено на каждом участке, где мы работаем
— Андрей Воробьев.
Также губернатор подчеркнул, что в обращении президента особое внимание было уделено муниципальной и региональной власти, от эффективности властей на местах многое зависит. Воробьев подчеркнул, что это должно быть учтено в повседневной работе.
Перед нами стоят серьезные задачи. Мы реализуем масштабные программы в области образования, здравоохранения, благоустройства наших городов,. Серьезная задача — пополнение бюджета, мы идем неплохим темпами, прибавляя 10 процентов к доходам бюджета
17-го  года. Но только стабильность есть признак мастерства
— Андрей Воробьев.
Губернатор сообщил, что сегодня также планируется обсудить подготовку к Петербургскому экономическому форуму, формат участия в нем.
360tv.ru: последние новости
МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово» Обнародованы еще три указа Путина Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать288
Путин выдвинул кандидатуру премьера1162
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение