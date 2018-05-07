Воробьев: Путин обратил внимание на важность прорыва, новых достижений и решения экономических и социальных задач

Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина состоялась сегодня в Кремле.

Среди приглашенных на церемонию был и губернатор Московской области Андрей Воробьев . По его словам, глава государства во время своей речи обозначил четкую задачу на ближайшие годы.

Владимир Владимирович Путин в своем обращении обратил внимание на важность прорыва, новых достижений и решения экономических и социальных задач. Это образование, медицина, новые предприятия — все то, что делает нас сильнее, должно быть обеспечено на каждом участке, где мы работаем

— Андрей Воробьев.

Также губернатор подчеркнул, что в обращении президента особое внимание было уделено муниципальной и региональной власти, от эффективности властей на местах многое зависит. Воробьев подчеркнул, что это должно быть учтено в повседневной работе.

Перед нами стоят серьезные задачи. Мы реализуем масштабные программы в области образования, здравоохранения, благоустройства наших городов,. Серьезная задача — пополнение бюджета, мы идем неплохим темпами, прибавляя 10 процентов к доходам бюджета

17-го года. Но только стабильность есть признак мастерства

— Андрей Воробьев.

Губернатор сообщил, что сегодня также планируется обсудить подготовку к Петербургскому экономическому форуму, формат участия в нем.