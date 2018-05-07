Пропавшие без вести. Как вернуть имя каждому герою Великой Отечественной

Неважно, сколько пройдет времени, память о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет передаваться из поколения в поколение. Где и в каких войсках служил, был ли ранен, когда погиб, где захоронен. Родные ищут любые сведения, которые бы пролили свет на фронтовой путь их близкого человека.

С чего начинать поиски пропавших без вести, куда обращаться, какие интернет ресурсы могут помочь буквально за несколько минут, а по какому поводу стоит обратиться лично, — на эти и другие вопросы корреспонденту « АиФ Оренбург » ответил Алексей Сухоруков , начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Оренбургской области

Анна Коннова, «АиФ Оренбург»: Несмотря на то, что со Дня Победы прошло 73 года, поиск без вести пропавших родственников продолжается и сейчас. С чего начинать? Куда обращаться?

Алексей Сухоруков: Начинать поиски нужно с районного военного комиссариата или комиссариата муниципального образования. Поскольку все документы, касающиеся призыва на войну, извещения о смерти, карточки учета военнослужащих или раненых — должны храниться именно в комиссариатах. В каждом районном военкомате велась книга призванных по мобилизации. К сожалению, нередко военная часть не указывалась. Это добавляет проблем в поисках, но постепенно информация копится, пополняется, главное, не прекращать поиски.

Если вы разыскиваете человека, который вернулся с войны, то на него обязательно заводили карточку военнослужащего. Приказом Министра обороны РФ такие документы должны храниться вечно.

Обычно в их сосредоточены основные сведения — откуда призывался гражданин, на каких фронтах воевал, какую воинскую специальность получил, был ли ранен, какие награды имеет.

Обращайтесь в военкоматы письменно, просите зарегистрировать ваше заявление, будьте настойчивы. В течение 30 дней вам обязаны предоставить ответ.

В военкоматы поступает очень много запросов. Если вы обращаетесь с целью разыскать своего родственника, чтобы восполнить семейный архив, придется ждать. В первую очередь исполняются запросы официально-правового характера. Архив Министерства обороны находится в Подольске и обрабатывает десятки тысяч запросов в год. Поэтому лучше все-таки предпринять всевозможные самостоятельные попытки поиска. Тем более что интернет сейчас практически стирает все границы.

— В последние годы Министерство обороны РФ запустило три ресурса с архивными данными участников Великой Отечественной войны. Расскажите о них.

— Самый первый — обобщенный банк данных «Мемориал» . Сейчас он содержит почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Опубликованы первичные места захоронений более чем 5 миллионов солдат и офицеров.

Сведения ежегодно пополняются новыми записями. Обновляются места выбытия бойцов, погибших на полях сражений.

Ведется работа над оцифровкой списков и картотеки ранений, дел санитарных частей и медсанбатов. Как сообщает «Мемориал», в настоящее время восстановлены имена 1 миллиона военнослужащих — узников фашистских лагерей. Но по немецким данным в плену находилось более 5 миллионов советских граждан! То есть, свыше 4 миллионов имен предстоит вернуть из забвения.

На сайте «Подвиг народа» размещены сканы наградных листов, поиск ведется по наградным документам.

И еще один ресурс — «Память народа». Здесь есть список 226 боевых операций с картами и воинскими частями, участвовавшими в них; информация о 1141 воинском захоронении, можно вести поиск по фамилиям или по документам частей.

Буквально за десять лет проведена колоссальная работа, воспользоваться результатами которой может любой желающий.

— Как часто и с какими просьбами обращаются в комиссариат жители Оренбургской области и не только?

— Довольно часто. К нам обратилась женщина, проживающая в Самарской области . Разыскивала брата своего отца. Все данные установила самостоятельно: где служил, в какой части, где погиб. Место захоронения — Тверская (ранее — Калининская) область, Зубцовский район, деревня Вашутино. Но дело в том, что этой деревеньки в настоящее время уже нет. Нам предстоит выяснить — было ли перезахоранение, если да — то необходимо разыскать его. Чтобы родные могли установить памятный знак, возложить цветы, отдать воину дань памяти.

21 июня 2016 года в Тюльганский район при помощи областного комиссариата на родную землю был возвращен прах нашего земляка, рядового Сергея Николаевича Шпагина . Он погиб в октябре 1941 года на передовой в Смоленской области . 75 лет считался без вести пропавшим.

Мы поддерживаем тесную связь с поисковыми отрядами не только нашей области, но и всей страны. Возвращение имен без вести пропавшим — наше общее дело.

Важно

За годы Великой Отечественной войны Чкаловская область призвала в Красную Армию более 410 тысяч человек, из них 180 тысяч — погибли.

В Оренбуржье сформированы и доукомплектованы 2 кавалерийские дивизии, 15 стрелковых, 11 бригад и многие другие воинские соединения. В боях за Сталинград в составе 62-ой Армии сражалась 193 стрелковая дивизия, сформированная в г. Сорочинске

В области в годы войны было развернуто более 75 военных госпиталей, которые приняли более 28 тысяч раненых.

265 оренбуржцев были удостоены звания Героя Советского Союза.