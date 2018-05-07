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Студенты из района Люблино стали вторыми на конкурсе «Интеллектуальный марафон»
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Студенты из района Люблино стали вторыми на конкурсе «Интеллектуальный марафон» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Воспитанники Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, который расположен в районе Люблино, заняли второе место на конкурсе «Интеллектуальный марафон».
— Конкурс проходил в рамках XII Межрегионального фестиваля «Алтарь Отечества». В нем приняли участие восемь команд из различных московских колледжей. Марафон состоял из трех этапов: разминки, представления команд и домашнего задания на тему «Доброта всегда в моде», конкурса капитанов, — уточнил сотрудник администрации колледжа.
Напомним, что колледж №26 расположен по адресу улица Цимлянская, 7. (мю)
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