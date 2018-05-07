Студенты из района Люблино стали вторыми на конкурсе «Интеллектуальный марафон»

Воспитанники Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, который расположен в районе Люблино, заняли второе место на конкурсе «Интеллектуальный марафон».

— Конкурс проходил в рамках XII Межрегионального фестиваля «Алтарь Отечества». В нем приняли участие восемь команд из различных московских колледжей. Марафон состоял из трех этапов: разминки, представления команд и домашнего задания на тему «Доброта всегда в моде», конкурса капитанов, — уточнил сотрудник администрации колледжа.

Напомним, что колледж №26 расположен по адресу улица Цимлянская, 7. (мю)