Конфликтная ситуация — способ социализации подростка

Комфортная обстановка социально-психологической службы школы как нельзя лучше подходит для тренингов, тем более если проходят они в таком нестандартном формате как Урок с газетой «Пресса в образовании».

Очередной такой Урок по материалам газеты «Учимся отличать конфликт от ссоры и правильно его разрешать» прошел в стенах ГБОУ Школа № 1512. Провели его педагоги-психологи службы психологического сопровождения обучающихся Екатерина Глотова и Юлия Казанцева. Выбор темы и целевая аудитория рабочей группы, сформированной из учащихся 6 и 7 классов, абсолютно отвечают заявленной актуальности вопроса: конфликт как движущая сила развития и неотъемлемая часть процесса социализации современного подростка.

Мягкие диваны, территориальная удаленность от общего образовательного пространства, обеспечивающая погружение в ситуацию под пристальным, но ненавязчивым взглядом педагога-психолога — вот несложная атрибутика залога успеха школьной социально-психологической службы. Зависимость тут прямая — чем шире раздвигаем мы границы стандарта, тем доходчивее доносится мысль, чем больше ряд используемых каналов информации, тем надежнее и глубже отпечатаются в сознании подходы к решению проблемы. Причем для психолога-практика огромное значение имеют способы подачи материала, его графическое отображение.

Психологическая служба Школы № 1512 хорошо знакома с проектом «Пресса в образовании». Два года назад мы впервые появились на страницах этого печатного издания, проведя урок о различных видах зависимостей в подростковой среде.

Ключевой вопрос и притча о грузе обид, рассказанная психологами в начале урока, без труда позволяют детям угадать предмет разговора. Переделать оппонента под себя или полностью отказаться от конфронтации, узнать о методах управления конфликтом и ведении аргументированной беседы — для реализации сегодняшней цели служба берет на вооружение методическое пособие печатного издания. Для чистоты эксперимента психологи методом жеребьевки делят аудиторию на четыре рабочие группы по числу выделяемых подходов к разрешению конфликта. В ограниченное время и по указанному алгоритму группа прорабатывает свой способ выхода из конфликтной ситуации от самостоятельного определения ключевых понятий до разработки «дорожной карты» разрешения воображаемого конфликта. С точностью, достойной математиков, ребята изучают предлагаемые схемы на страницах издания. Материал крайне доступен и прозрачен — редкий случай, когда ученик не нуждается в пояснениях. Дискуссия открывается только тогда, когда ребята подходят к моменту презентации своих работ. Налицо потребность рассуждать, осмысливать, полемизировать. Безусловно, рефлексия имеет место и в случае традиционных психологических практик, однако газета хороша тем, что решает дополнительные задачи. И это в полной мере оценивают педагоги-психологи.

— Работая с газетой, мы получаем информацию по различным каналам, подключается активно зрительный канал, который позволяет упорядочить информацию в случае, если она подкреплена схемой. Изображения периодического издания выгодно отличают лаконичность, выразительность и доступность. Они привлекают и удерживают внимание, создавая в голове у ребенка определенный алгоритм запоминания, и как результат — информация усваивается глубже, — высказывает свое профессиональное мнение Екатерина Глотова.

— Здесь есть схема, — делится своим мнением ученик 6 класса «Б» Лева Колганов, — и, как известно, где есть схема — там больше ассоциаций и запоминания.

Юлия Казанцева отмечает огромную роль тактильных ощущений.

— Это какая-то магия прикосновений, — говорит она. — Тактильный опыт приносит большой результат для детей, привыкших работать с интернет-ресурсами. Однозначно это новшество в учебном процессе, работает как на воспитательные, так и на развивающие цели. Газета приучает детей неординарно подходить к вопросу, когда в ситуации утрачивания навыков работы с источником им приходится учиться выделять главное, комментировать, пропускать материал через себя.

Несомненно, работа с газетой для современного школьника — это определенное ноу-хау, преодоление трудностей, что, как известно, есть движущая сила развития.

Газета — как лакмусовая бумажка для химика — вот к какому выводу приходит сегодня Екатерина, и с ее мнением невозможно не согласиться.

— Не секрет, что газета рассчитана на взрослую или условно взрослую аудиторию, — отмечает психолог. — Детям порой трудно «перевести» написанное на свой язык. Увы, скудный словарный запас многих школьников — это известная психолого-педагогическая проблема современного подростка. И это сигнал учителю — на чем нужно сделать акцент, какие запланировать мероприятия на обогащение знаний и повышение качества процесса социализации.

Несомненно, Урок с газетой сегодня полностью оправдал свою цель и в определенной мере даже превзошел ожидания. В психологической службе не слышно звонков, да и не принято здесь срываться и убегать сразу после тренингов. Вот и на этот раз некоторые ребята просто остались сидеть на диванчиках, листая газету.

— Тот случай, когда внимание отвлекается в правильное русло, — с улыбкой комментирует ситуацию Екатерина Глотова. — Материал прочувствован, и они хотят посмотреть — а что дальше? Способность чувствовать — это уже совсем другой уровень восприятия информации. И газета учит этому как нельзя лучше.