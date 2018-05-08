Скрепы и бессмертный полк

Этот «бессмертный полк» — была правильная с точки зрения России пропагандистская акция для 2014 — 2015 годов. Тогда у них оставались иллюзии, что войну против Украины можно будет подать под соусом борьбы с фашизмом, защитой прав русскоязычных и тому подобное. А значит — снизить или полностью снять негативный эффект от захвата Крыма и войны на Донбассе.

Но в 2018 году эта битва основном проиграна. К тому же, «с треском». Превалирующее восприятие России сегодня — это авторитарная, недоразвитая страна с агрессивной милитаристской внешней политикой.

И апелляция к «большому празднику победы» только усиливает в мире это впечатление, работая против России. Тем более, что каждый год это «празднование» и в самой России, и среди русских в мире приобретает все более карикатурные формы. Другие подходы требуют переосмысления сути российской государственности, а, следовательно, для России их не существует.

Здесь бы России остановиться и придумать какие-то новые немилитаризованные гуманные и гуманистические глобальные инициативы, с одной стороны подчеркивающие «скрепы русского мира», а с другой — подчеркивающие незакомплексованность.

Что-то вроде «Боярышник благотворящий»: что, помимо прочего, поможет России в разы нарастить экспорт соответствующей настойки и покрыть расходы на сдерживание нововоссозданномго облика Второго флота США ). Или «Уповаем только на Господа»: здесь кроме распространения православия, можно подзаработать на продаже свечей и икон. «Ну, вы там держитесь»: акция направленная ​​на то, чтобы усилить веру пророссийской публики в то, что деньги таки будут.

А с «полком» надо завязывать. Тем более, толку от него никакого, а на расходы на ленточки можно круглый год содержать ЛНР с ДНР.