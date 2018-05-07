Во дворе дома на шоссе Энтузиастов починили качели

Во дворе дома 20В по шоссе Энтузиастов отремонтировали поврежденные качели. Детскую площадку привели в порядок после обращения жителя района Лефортово на портал «Наш город» с соответствующей просьбой. Об устранении проблемы отчитался глава управы района Азамат Царикаев

«Сообщаем, что по указанному адресу выполнены работы по смазке шарниров качели. В настоящее время качели приведены в удовлетворительное техническое состояние, посторонние шумы при работе шарниров отсутствуют. Проблема устранена», — говорится в официальном ответе на портале.

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