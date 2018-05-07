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Во дворе дома на шоссе Энтузиастов починили качели
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Во дворе дома на шоссе Энтузиастов починили качели 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Во дворе дома 20В по шоссе Энтузиастов отремонтировали поврежденные качели. Детскую площадку привели в порядок после обращения жителя района Лефортово на портал «Наш город» с соответствующей просьбой. Об устранении проблемы отчитался глава управы района Азамат Царикаев.
«Сообщаем, что по указанному адресу выполнены работы по смазке шарниров качели. В настоящее время качели приведены в удовлетворительное техническое состояние, посторонние шумы при работе шарниров отсутствуют. Проблема устранена», — говорится в официальном ответе на портале.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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