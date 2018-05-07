Как относились к русским в союзных республиках Средней Азии

Национальный вопрос был предметом пристального внимания руководства Советского Союза. Дружба народов всячески поощрялась и поддерживалась, но решения правительства не всегда были мудрыми, что дало о себе знать к моменту распада страны.

Откуда взялись среднеазиатские республики

Территории, относящиеся к Узбекской, Киргизской, Казахской, Туркменской и Таджикской республикам Советского Союза, до Октябрьской революции уже практически полностью входили в состав Российской империи. Лишь Бухарский эмират и Хивинское ханство, которые были дружественными, но не подконтрольными ей, присоединили в 1920 году большевики, провозгласив там Бухарскую Народную Советскую Республику и Хорезмскую Народную Советскую Республику. Они не вошли в состав РСФСР, но установили с ней дипломатические отношения.

С приходом большевиков на российских территориях в Средней Азии стали уничтожать казаков, которые ранее обеспечивали порядок, но теперь были против советской власти. Стремясь избавиться от всего русского, связанного с царским режимом, стали переименовывать на местный манер основанные Российской империей города. До 1918 года Алма-Ата была Верным, Фергана (до 1924 года) — Скобелевым, а Кзыл-Орда (до 1925 года) — Перовском. В 1918 году Туркестанский край стал Туркестанской Советской Федеративной республикой. В нее вошли Семиреченская, Закаспийская, Самаркандская и Сырдарьинская области. В 1920 году она приобрела статус автономной. В 1922 году Семиреченская область стала Джетысуйской. [С-BLOCK] В том же 1920 году образовалась Киргизская Советская Автономная Социалистическая Республика со столицей в Оренбурге . В нее вошли Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская и Уральская области, части Оренбургской и Букеевской губерний. В 1924 году ее дополнили некоторыми территориями Самаркандской и Сырдарьинской областей и Джетысуйской губернией одноименной области Киргизской АССР (столица — Алма-Ата). Оставшуюся часть Джетысуйской области преобразовали в Кара-Киргизскую автономную область. В мае 1925 года она стала Киргизской автономной областью. В феврале 1925-го в ее составе была создана Каракалпакская автономная область. Через год Киргизская АО стала Киргизской АССР вместо существовавшей ранее Киргизской Советской Автономной Социалистической Республики, которую в июне 1925 года переименовали в Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, ее столицу перенесли из Оренбурга в Перовск (Кзыл-Орду). Тогда появилось название «Казахстан», а киргиз-кайсаков начали называть казахами, а кара-киргизов — просто киргизами. Оренбургская область вернулась в РСФСР. [С-BLOCK] Узбекская ССР появилась в октябре 1924 года, в нее включили части Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей и немного от Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республик. Внутри Узбекской ССР была создана Таджикская АССР. Туркменская ССР, созданная из Закаспийской области и того, что осталось от Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республик, возникла в октябре 1924 года. Историк и политический философ В. Л. Махнач отмечал, что «механизм выделения территории для того или иного народа у коммунистической власти был прост и „справедлив“, как все, революционно-целесообразное. Граница проходит там, где проживает самый удаленный от этнического центра представитель этой национальности. Где живет таковой русский, не интересовало, разумеется, никого». Сейчас возникает ощущение, что большевики осмысленно готовили таким образом расчленение страны, произошедшее в 1991 году.

Как складывались национальные отношения

Пока у братских народов существовали общие враги, было чувство причастности к общему делу и были общие победы. Когда советские войска сражались с фашистами, когда строились заводы, осваивалась целина и человека запускали в космос, представители разных народов стояли плечом к плечу, рождалось чувство сплоченности и общей причастности к чему-то великому. О рождении нового общества может свидетельствовать большое количество смешанных браков и распространение русского языка. В СССР не было массовых столкновений на национальной почве, что позволяло идеологам сделать вывод о правильности избранного пути. Основой внутренней политики стало равенство наций. При этом русские как угнетатели братских народов в царские времена должны были отдавать больше, чтобы «возместить неравенство». Россия на долгие годы стала донором, из налоговых сборов с ее территории только 40% оставались для собственных нужд, остальное шло на развитие жизни братских народов. Размеры дотаций среднеазиатским республикам были сопоставимы с их национальным доходом. В них активно воспитывались национальная интеллигенция, государственные и партийные работники, создавалась промышленность. Руководить республикой могли за редким исключением только представители «титульной» нации (той, от имени которой образована республика). Русские стали для них квалифицированными помощниками. Они работали на производствах как рабочими, так и инженерами, были строителями, врачами, военными. Представители коренного населения большей частью занимались сельским хозяйством и торговлей. При этом, чтобы растить национальные кадры, в ведущих вузах Союза имелись целевые места для представителей братских республик, у них было преимущество при поступлении в местные вузы, приеме на работу, дополнительные социальные льготы.

Взаимное проникновение культур

Если отношение к первым русским переселенцам у местного населения было, мягко говоря, настороженным, то ко времени образования СССР сложились хорошие добрососедские отношения. Русские перенимали некоторые обычаи сельского хозяйства и быта, связанные с природными особенностями Средней Азии, например, орошение, возделывание новых для них культур. Пришлые приобщали местных к новым технологиям. Их воспринимали как носителей передовой культуры. К представителям некоторых профессий, например, врачей, и вовсе было благоговейное отношение, потому что среди узбеков, казахов или таджиков их зачастую просто не было. От русских кочевые народы узнали о возможности заготовки сена. Появление косы в свое время стало настоящим прорывом. Переселенцы привезли новые сельскохозяйственные культуры: рожь, пшеницу, овес, картофель, капусту, сахарную свеклу, помидоры. Они строили театры, больницы, школы и дороги. При этом во времена Российской империи правительство старалось максимально сохранить привычный уклад жизни, местных мужчин даже не призывали в армию. Русские в то же время научились выращивать бахчевые культуры, готовить национальные блюда: плов, манты, самсу, бурсаки, чак-чак, лагман, шашлык, унаш, бешбармак и многие другие. Со временем русских соседей стали приглашать на национальные праздники и свадьбы, те, в свою очередь, освоились с местными традициями и научились им следовать. [С-BLOCK] К Новому году и Рождеству добавился Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, и другие праздники. Русские научились дарить подарки не только на свадьбу или день рождения, но и за хорошее известие, впервые увиденную невестку или новорожденного, после долгой разлуки или по возвращении из поездки. Вошло в привычку и приходить в гости на праздник со своим угощением, вместе строить дома, чистить арыки или крыть крыши, а завершение работы отмечать всеобщим весельем и застольем. Многие обычаи настолько вошли в жизнь, что никто и не знает, у какого народа они впервые зародились. Например, то, что нельзя наступать на порог и свистеть в доме, считается казахской традицией, а открытая ладонь, прижатая к сердцу во время рукопожатия — признаком хорошего тона у таджиков. Были, конечно, запреты и правила, к которым приходилось привыкать с трудом, например, что мужчине нельзя зайти в дом, где женщина находится одна. Не разговаривать напрямую со свекровью, а только через кого-то, как принято в узбекском Хорезме. Была непривычна и узбекская традиция, обязывающая невестку в 5:30 утра мести двор и поливать землю перед воротами. Со временем народы выработали свой способ мирного сосуществования, когда не нарушаются традиции и уважаются религиозные чувства друг друга. Где-то обычаи пересеклись, в чем-то стали мягче местные законы. Вид женщины в европейском платье перестал шокировать мусульман. С каждым годом становилось все больше смешанных браков. Дети, родившиеся в Средней Азии, перенимали национальный язык у местных и уже не замечали различий.

К чему привела дружба народов

Благодаря огромной поддержке республики Средней Азии в советское время вышли на новый уровень. В них появились промышленность, высшие учебные заведения, медицина. Национальная культура всячески поддерживалась, а о русской почему-то забывали. Отдавая свои силы и знания на подъем братских республик, русские утрачивали национальную идентичность. Уже в конце 60-х годов появилась тенденция к «выдавливанию» русских с территории за счет привлечения местных в город, в промышленность. Это достигалось направленной кадровой политикой, обеспечивающей преимущество при трудоустройстве коренным жителям республик. Национальность детей от смешанных браков определялась при получении паспорта по отцу или матери. Ближе к 70-м годам в республиках все больше молодых людей предпочитало видеть в пятой графе слово «казах», «узбек» или «киргиз», а не «русский». К моменту распада Союза националистические настроения и высокая социальная напряженность, вызванная низким уровнем жизни, привели к тому, что во всех бедах стали винить русских. Начались массовые гонения и притеснения, которые привели к тому, что большинству из них пришлось покинуть места, где они родились и прожили большую часть жизни.