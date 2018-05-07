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В библиотеке на Ухтомской ветеранов поздравили с наступающим праздником
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В библиотеке на Ухтомской ветеранов поздравили с наступающим праздником 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 5 мая прошла праздничная программа «И мужество, как знамя, пронесли», приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Наша библиотека поздравила ветеранов с наступающим праздником: были вручены памятные сувениры, учащиеся и выпускники ГБПОУ г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» исполнили музыкальные номера, — отметили в администрации.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)
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