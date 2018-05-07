В библиотеке на Ухтомской ветеранов поздравили с наступающим праздником

В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 5 мая прошла праздничная программа «И мужество, как знамя, пронесли», приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Наша библиотека поздравила ветеранов с наступающим праздником: были вручены памятные сувениры, учащиеся и выпускники ГБПОУ г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» исполнили музыкальные номера, — отметили в администрации.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)