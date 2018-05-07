Школьники ограбили пожилую женщину у платформы Лемболово

Пожилая жительница Петербурга пожаловалась в полицию на малолетних хулиганов, которые вынудили её отдать ценности у посёлка Васкелово Всеволожского района Ленобласти

Днём 4 мая в полицию Всеволожска обратилась с заявлением 73-летняя жительница Петербурга, которая на майские праздники решила выбраться в садоводство «Фрузенец», что неподалёку от посёлка Васкелово.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ещё 1 мая выгуливала собаку неподалёку у железнодорожной станции Лемболово. В какой-то момент к ней подошли пятеро незнакомых детей, возраст которых был примерно 12 лет. Старшая из них, девочка, в грубой форме потребовала от пожилой женщины снять все украшения. Пенсионерка подчинилась и отдала золотую цепочку с кулоном и два кольца, одно из которых было обручальным.

Теперь школьников-вымогателей разыскивает полиция.