Жители Печатников возложили цветы к основанию памятного знака, установленного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

В праздничные дни к памятникам солдатам Великой Отечественной войны возлагаются цветы. Так, воспитанники дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1256, расположенного на территории района Печатники, возложили цветы к основанию памятного знака, установленного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«Во вторник, 8 мая, ребята возложили цветы к памятному знаку в ветеранском дворике и почтили память солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о мероприятиях образовательного учреждения: sch1256uv.mskobr.ru. (то)