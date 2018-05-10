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Жители Печатников возложили цветы к основанию памятного знака, установленного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Жители Печатников возложили цветы к основанию памятного знака, установленного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В праздничные дни к памятникам солдатам Великой Отечественной войны возлагаются цветы. Так, воспитанники дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1256, расположенного на территории района Печатники, возложили цветы к основанию памятного знака, установленного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Во вторник, 8 мая, ребята возложили цветы к памятному знаку в ветеранском дворике и почтили память солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о мероприятиях образовательного учреждения: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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