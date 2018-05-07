Желтый билет: какой была проституция в Петербурге 100, 200 и 300 лет назад

Совместно с серией экскурсий от местных для местных «Открытая карта» и проектом «Знай город» мы составили краткий учебник по проституции в Петербурге : как ее появление связано с Петропавловской крепостью, почему она была легализована и сколько борделей было рядом с Сенной площадью. Появление проституции в Петербурге

Как гласят статистика и история, проституция всегда появляется там, где люди много работают — что сейчас, что 300 лет назад. В Петербург древнейшую профессию привезли голландки сразу после заложения Петром I Петропавловской крепости в 1703 году. Они быстро сообразили, что здесь началось масштабное строительство и на этом можно сделать деньги. Но когда уже к середине-второй половине XVIII века оно закончилось, центр недорогой проституции перенесся на Сенную площадь, потому что здесь было много провинциалов, которые приезжали работать из маленьких городов.

Как приходили в профессию

Стандартный путь в проститутки выглядел так: крестьянка приезжала из деревни, устраивалась, например, работать прислугой, а хозяин постепенно склонял ее к этой деятельности. Или девушка приезжала искать работу, находила в газете объявление о поиске служанки, а уже при встрече ей предлагали лучшую оплату, но и другие условия труда.

Легализация проституции

Петр I отправлял проституток на каторгу, но только тех, которые оказывали услуги солдатам — чтобы венерологические заболевания не распространились в армии, и она не вымерла. Позже Екатерина II издала указ, по которому сутенеров сажали за решетку. А Павел I, отец Николая I, всех причастных к такой деятельности — как работниц, так и организаторов — отправлял в Сибирь, преимущественно в Иркутск

В 1840 году Николай I в первый и последний раз в истории нашей страны легализовал проституцию. Он решился на этот шаг, потому что посмотрел на статистику венерологических больниц. Пенициллин еще не изобрели, сифилис был настоящим бичом, не говоря уже о других заболеваниях. Некоторых проституток отлавливали, их дело полицейские заносили в архив и, судя по нему, большая часть женщин была заражена.

Конечно, Николая это не устраивало, поэтому он решил хотя бы подчинить деятельность собственному контролю, потому что побороть ее невозможно. Через три года, в 1843 открывается врачебно-полицейский комитет, который ставил эскортниц на учет. Если женщина выбирала для себя такой карьерный путь, то у нее изымали паспорт, чтобы она не подделала или не потеряла его. Главный полицейский района выдавал заменительный билет желтого цвета, а вместе с ним медицинскую книжку — тоже желтую. В ней записывалось, сколько раз женщина проходила медицинский осмотр — она была обязана посещать врача каждое воскресенье.

Также правила, созданные Николаем I, гласили, что официально заниматься проституцией не могла девочка до 16 лет, хотя это мало кого останавливало. Кроме того, была создана отдельная инструкция для организации публичных домов. Ими могли управлять только женщины строго от 30 до 60, мужчинам это было запрещено, чтобы минимизировать жестокое отношение. Хозяйка борделя занималась юридическими вопросами, контролировала гигиену, сопровождала работниц на осмотр. Но часто они давали врачам взятки, так что, несмотря на все усилия, очень многие девушек были заражены. Держательницы борделей по закону забирали себе три четверти дохода, остальное получали проститутки. Главные места проституции в Петербурге

Конечно, Квартала красных фонарей у нас не было, но к XIX веку сформировалась «улица красных фонарей» — в небольшом переулочке рядом с Сенной площадью — Таировом, с 1950-х он называется Бринько. В нем всего четыре дома, подвалы трех из них занимали бордели, а в четвертом располагалась холерная больница. Так его описывал Достоевский: «Около Сенной, в Таировом переулке, помещаются три дома терпимости в подвальном этаже дома с дверьми прямо на улицу. У этих дверей, начиная с 10 часов, каждую ночь стоят дежурные проститутки и громко с нескромными жестами зазывают в свой приют. Приюты в Таировом переулке до того плохи и до того грязны, что кислый и отвратительный запах разит прохожего в летнее время даже через переулок на противоположном тротуаре. Несчастные жертвы, высылаемые хозяйками на дежурство, стоят на холоде и дожде, покрытые каким-то отрепьем. Женщины почти всегда пьяные, одетые нестерпимо грязно, непричесанные и ведут себя с крайним цинизмом».

Также сеть борделей была на Рожественских (сейчас Советских) улицах, но они были немного дороже и располагались на последних этажах зданий, так как там была недорогая аренда. Самые фешенебельные публичные дома были в больших квартирах на вторых этажах в элитных или даже отдельных строениях, преимущественно за городом.

Но сейчас мы говорим о проституции дешевой, которая находилась в подвальных помещениях. Обычно рядом с борделем открывали кабак или трактир — рабочие приходили выпить, а за баром их ждали экортницы. Все остальное здание занимали обычные квартиры, в которых снимали комнаты или располагались учреждения. В доме номер 4 в Таировом переулке находилась редакция журнала «Репертуар и пантеон», где впервые опубликовался Достоевский — это был авторский перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Видимо, для Федора Михайловича это место было памятным, так как здесь гулял Раскольников и, скорее всего, работала Соня Мармеладова — точного адреса он не называет, но по описаниям можно сделать такой вывод.

Напротив нынешней станции метро «Сенная» находился самый большой бордель в городе «Малинник». Вот описание этого места: «Проектировка дома была следующей: верхний этаж над трактиром и три остальных надворных флигеля — все это было разделено на четырнадцать квартир, и занято тринадцатью притонами самого мрачного, ужасающего разврата. Смрад, удушливая опрелость, отсутствие света и убийственная сырость наполняют эти норы. Зеленая плесень, бурые грибы и водянистые подтеки препятствуют всякой возможности жить человеку в этой норе. А между тем в ней по ночам гнездится не один десяток бродячего народу, который заводят сюда разврат и непросыхное пьянство». На первом этаже был трактир. Квартирки делились на комнаты, те — на клетушки, разделенные фанерой или занавеской углы, в которых, как правило, не было кроватей — на полу лежал матрас или просто картонка. Ремонтом здесь никто не занимался, однажды пол настолько прогнил, что когда на втором этаже начал кто-то танцевать, он обвалился. Цены

Существовала градация борделей и, соответственно, цен. В фешенебельных они начинались от 10 рублей (это 10 000 на современные деньги), от 5 до 10 рублей стоил час работы в дорогом публичном доме, там можно было найти проституток дворянских корней, иностранок, и только там предлагали какие-то извращения: например, маленьких мальчиков и девочек.

В борделях средней руки — таких, как в Таировом — брали от 1 до 3 рублей в час. Самый дешевый вариант: индивидуалки, с ними можно было расплатиться 30-50 копейками или даже едой. Стоимость зависела от возраста девушки: чем моложе, тем дороже. Поэтому молодая Сонечка Мармеладова, если бы была более предприимчивая, могла пойти хотя бы на Рождественские улицы и там получала бы больше. Но если девушка, несмотря на возраст и навыки, начинала карьеру в дешевом месте, то выше подняться уже не могла — она была «запачканная». С возрастом проституток могли продавать из фешенебельных в дешевые дома. По статистике на 1869 год женщин от 17 до 20 лет в сфере было 17%, 20 — 25 — 30%, а остальные старше — они и работали у Сенной, если не были такими глупыми, как героиня Достоевского.

Приживалки и индивидуалки

Также были проститутки, работавшие индивидуально, этот мир интересен и разнообразен — в царской России существовали принципиально отличные друг от друга виды.

Были так называемые Камелии — это как в наше время есть женщины, которые увеличивают грудь, надувают губы, наращивают ногти, чтобы найти папика. Камелии охотились за князьями или купцами, часто это были обедневшие дворянки. Истории таких девушек похожи: она влюблялась в мужчину, он ей говорил, что тоже ее любит, что обязательно заключит брак, но не сейчас: «Маменька меня наследства лишит, давай пока подождем, но начнем прямо сейчас, ты мне будешь как бы женой, но поженимся потом». Девушке 17, она читала Тургенева и, конечно же, соглашалась. Ей покупалась отдельная квартира, если это богатый мужчина, он ее обеспечивал. Примерно через год она ему надоедала, он ее выгонял, семья в то время могла от нее отказаться. Профессии у нее нет, не идти же в служанки — приходилось заниматься этим до старости.

Второй тип: бедные женщины из трущоб. Они могли оказывать услуги за тарелку супа или водку. Еще один вид: девушки, у которых была работа –белошвейки, булочницы. Продает такая проститутка носки на Сенной площади, но все знают, что к ней можно подойти и спросить: «Люсь, ну, сколько у тебя там носочки? Может быть, за угол?» Это было удобно, они могли не регистрироваться, ведь если у них спросят: «Откуда деньги?», то источник дохода есть.

Проститутки на фрилансе тоже по закону должны были регистрироваться во врачебно-полицейском комитете, только им выдавали не Желтый билет, а специальный бланк, поэтому их называли «бланковыми».

Работать индивидуально было гораздо опаснее, чем в борделе — могли и побить, и обмануть, и убить. Поэтому иногда бланковые обращались к мужчинам — взамен на защиту они делились с ними доходом. Таких нелегальных сутенеров называли «котами».

Индивидуалки работали по всему городу, но на шести улицах им появляться было запрещено: Невский проспект, Большая Конюшенная, Большая Морская и еще несколько улиц в центре. Оттуда их выгоняли полицейские. Самая большая концентрация была возле Вяземской лавры — рядом с Сенной площадью, сейчас там ТЦ «Сенная». Это был доходный дом, только он делился не на квартиры с комнатами, а на большие помещения, в которых лежали матрасы. Койко-место можно было снять за пять копеек, это были жуткие трущобы, здесь жили многие клиенты дешевых проституток. Снесли ее в 1913 году.

Мужская проституция

Мужская проституция тоже существовала, но только в дорогих борделях. Попадали туда обычно беспризорники, сироты, начавшие заниматься этим в детстве. В 19-20 лет был пик их карьеры, а до 30 они, как правило, не доживали: либо спивались, либо умирали от венерических заболеваний. Женщины такими услугами не пользовались, это была проституция гомосексуальная.

Запрет проституции

По статистике 1869 года в Петербурге работало 155 борделей (из них примерно треть находилась в окрестностях Сенной площади) при населении 668 000 человек. Сейчас у нас их около 500, плюс несколько тысяч индивидуалок на пять миллионов жителей.

Запрещена проституция была в 1917 году — во-первых, потому что коммунистическая доктрина не предполагала товарно-денежных отношений и, во-вторых, это оскорбляет достоинство женщины.